Ми нащадки лицарських батьків: з'явилася сильна пісня, яка може стати гімном Пласту

12 квітня, на День Українського Скаута, гурт Воплі Відоплясова та Устим Скрипка - син лідера ВВ - представили спільний сингл під назвою "Ми ростем".

Про що ця пісня і відео - читайте детальніше у нашому матеріалі нижче.

Про що пісня "Ми ростем"?

В основі цього рок-гімну пластунам лежить класичний старовинний текст, якому вже біля 100 років, видатного українського автора Богдана Нижанківського. А ідея створення та реалізації цього проекту належить дружині Олега Скрипки Наталі.

Кадр з кліпу "Ми ростем"

"Ми ростем" - життєствердний рок-гімн "Пласту", національної організації скаутів України, що вже понад 100 років займається культурним та патріотичним вихованням дітей. В наші часи, коли нищівно діє медійна пропаганда, а інформаційне середовище спотворює дитячі уявлення про навколишній світ, такі організації, як "Пласт", та загалом виховання майбутніх поколінь набувають особливого значення. І тут ми можемо спостерігати діяльність пластунів, а також спадкоємність поколінь - дуже рідкісне явище в українському шоу-бізнесі", - йдеться у описі до відео.

Додамо, що у кліпі беруть участь курінь імені Ореста Субтельного та всі діти Олега Скрипки.

"Цей трек "Ми ростем" є патріотичним подарунком "Пласту" - Національній Скаутській Організації України", - каже лідер ВВ.

Воплі Відоплясова feat USTYM - "Ми ростем"

Текст пісні "Ми ростем":

Ми ростем, ми надія народу,

Ми нащадки лицарських батьків,

Чуєм поклик походу, чуєм вітер свободи

Чуєм шуми далеких степів!

І серця нам завзяттям палають,

Кожний з нас у рядах вже іде,

Україно, блукає, чарівний наш краю,

Нас не зборе ніхто і ніде!

Гей гей, Україно!

Гей гей, Україно! Ла ла ла ла ла.

Ми духом єдині, не одолимі,

Ла ла ла ла ла ла ла ла.

Гей гей, Україно!

Гей гей, Україно! Ла ла ла ла ла.

Незламні рушимі, завжди єдині,

Ла ла ла ла ла ла ла ла.

З нами Бог, з нами віра і сила,

Перед нами у сонці ввесь шлях,

Мов орли, розправляємо крила

У простори, що мріють в очах!

Наша пісня народу надія,

Бо ця пісня зродила вже чин!

Окриляє, зоріє сповняється мрія,

Йде ворожій навалі загин.

Пісню волі ми пишемо кров'ю,

Її силу вже чує ввесь світ.

Україну чекаю, вітаєм з любов'ю

І сповняєм святий заповіт!

Гей гей, Україно!

Гей гей, Україно! Ла ла ла ла ла.

Ми духом єдині, не одолимі,

Ла ла ла ла ла ла ла ла.

Гей гей, Україно!

Гей гей, Україно! Ла ла ла ла ла.

Незламні рушимі, завжди єдині,

Ла ла ла ла ла ла ла ла.

З нами Бог, з нами віра і сила,

Перед нами у сонці ввесь шлях,

Мов орли, розправляємо крила

У простори, що мріють в очах!