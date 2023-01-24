"Мы очень рады": принцесса Евгения ждет второго ребенка (фото)

Кто такая принцесса Евгения

32-летняя принцесса Йоркская - дочь принца Эндрю и Сары, герцогини Йоркской. Она является еще одной внучкой покойной королевы Елизаветы II. Несмотря на близкое родство, Евгения не работает в королевской семье и не получает финансирования.

Ее отец был лишен воинских званий из-за скандала о сексуальных домогательствах.

В 2018 году принцесса Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка. В феврале 2021 года у них родился первенец - сын, которого назвали Август Филипп Хоук Бруксбэнк. Сейчас мальчику уже почти 2 года. Август не получил никакого титула при рождении.

Что известно о будущем малыше

Как сообщила принцесса, рождение второго ребенка ожидается летом 2023 года. Август очень рад появлению братика или сестрички - на семейной фотографии он целует маме живот.

"Мы так рады сообщить, что этим летом в нашей семье будет пополнение", - написала Евгения.

Фото: instagram.com/princesseugenie

На фотографию уже отреагировали мама Евгении, старшая сестра Беатрис и другие члены королевской семьи. Они оставили воздушные поцелуи и сердечки в комментариях.

"Семья в восторге, и Август очень хочет стать старшим братом", - прокомментировали в Букингемском дворце радостную новость.

Второй ребенок Евгении станет 13 в очереди на британский престол. У него также не будет никаких титулов, кроме мисс или мистер.