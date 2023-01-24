RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мы очень рады": принцесса Евгения ждет второго ребенка (фото)

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк ждут второго ребенка (фото: instagram.com/princesseugenie)
Автор: Анна Шиканова

Принцесса Евгения Йоркская, племянница короля Чарльза, беременна вторым ребенком. Малыш появится на свет летом 2023 года.

Об этом принцесса сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала милое фото.

Кто такая принцесса Евгения

32-летняя принцесса Йоркская - дочь принца Эндрю и Сары, герцогини Йоркской. Она является еще одной внучкой покойной королевы Елизаветы II. Несмотря на близкое родство, Евгения не работает в королевской семье и не получает финансирования.

Ее отец был лишен воинских званий из-за скандала о сексуальных домогательствах.

В 2018 году принцесса Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка. В феврале 2021 года у них родился первенец - сын, которого назвали Август Филипп Хоук Бруксбэнк. Сейчас мальчику уже почти 2 года. Август не получил никакого титула при рождении.

Что известно о будущем малыше

Как сообщила принцесса, рождение второго ребенка ожидается летом 2023 года. Август очень рад появлению братика или сестрички - на семейной фотографии он целует маме живот.

"Мы так рады сообщить, что этим летом в нашей семье будет пополнение", - написала Евгения.

Фото: instagram.com/princesseugenie

На фотографию уже отреагировали мама Евгении, старшая сестра Беатрис и другие члены королевской семьи. Они оставили воздушные поцелуи и сердечки в комментариях.

"Семья в восторге, и Август очень хочет стать старшим братом", - прокомментировали в Букингемском дворце радостную новость.

Второй ребенок Евгении станет 13 в очереди на британский престол. У него также не будет никаких титулов, кроме мисс или мистер.

Кстати, ранее мы писали о том, принц Луи получил смешное прозвище от брата и сестры.

А еще рассказывали о том, что король Чарльз вычеркнул принца Гарри из своей коронации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Королевская семьяПринцесса Евгения