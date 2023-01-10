"Мы были отрезаны от цивилизации": новая история в музее "Голоса мирных"

Лариса Миша несколько недель прожила в оккупации. Россияне захватили ее поселок Красятичи Киевской области в первые дни великой войны. Женщина выдержала многие потрясения и начала по-настоящему ценить мирную жизнь.

"Мы живем близко к границе - 30 километров до Беларуси. Утром 24 февраля проснулись от звуков выстрелов: их было сильно слышно. Вышли на улицу и увидели большое зарево. Мы не знали, что делать", - вспоминает Лариса.

В тот день женщина и ее коллеги приехали на работу в больницу, но потом всех отпустили: Лариса вернулась домой и не понимала, как действовать дальше.

Позвонили по телефону ее дети, которые живут в Киеве: сказали, что эвакуируются. Лариса и ее супруг решили остаться в Красятичах. Через два дня в поселок вошли россияне.

"Шла колонна: БМП, танки, большие машины, бензовозы... Было очень страшно. Мы слышали, что там дальше - стреляют. Была надежда, что стреляют наши! Танки стояли у нас очень долго", - рассказывает Лариса.

оккупанты ездили по улицам, устраивали "уходы" домов. Заходили и в больницу: выбивали двери в поисках наркотических веществ, которых в медицинском заведении даже не было. Прострелили окно, попали в телевизор. Однажды Ларисе при дежурстве пришлось встретить россиян напрямую и попросить ничего больше не ломать.

"Еще была страшной неизвестность. Месяц мы были отрезаны от цивилизации, у нас не было света, связи. Мы друг друга поддерживали, говорили, что надо держаться - будет лучше, нужно просто переждать...", - делится женщина.

Весь поселок радовался, когда увидели, как россияне бегут: в сторону столицы вражеская техника ехала медленно, а обратно - очень быстро и в гораздо меньшем количестве. Лариса вспоминает, как плакали и обнимались с соседями: наши гонят врага!

"Была еще радость: мы роды принимали в больнице - родился мальчик! Это очень хорошо. А сейчас, я думаю, каждый украинец мечтает об одном - чтобы закончилась война и не умирали наши дети", - добавляет Лариса.

Напомним, музей "Голоса мирных" - архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 55 000 историй.

Поделиться своей историей можно так:

- напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей присоединиться;

- воспользуйтесь чат-ботом t.me/civilvoicesmuseum_bot в Telegram;

- посетите портал музея https://civilvoicesmuseum.org/ и нажмите "Рассказать историю" справа сверху;

- позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001