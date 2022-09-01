Як миттєво почистити відварені яйця: знадобиться копійчаний фрукт

Навіщо класти часточку лимона в воду для варіння яєць?

Лимон може допомогти вам у нелегкій у справі з очищення яєць. Цей трюк заощадить вам багато часу на приготування невеликих страв і салатів.

Після варіння яєць близько десяти хвилин в киплячій воді настає час їх очищення, тобто видалення шкаралупи.

Як працює цей спосіб

Для початку вам потрібно буде розрізати лимон навпіл і натерти їм яєчну шкарлупу перед варінням (можна також кинути чверть лимона в воду для варіння яєць).

Потім занурте яйця в воду і дайте постояти до бажаної консистенції. Після приготування ви побачите, що шкарлупа дуже легко відділяється. Тепер її знімати дуже просто.

Також існує ще одна хитрість по очищенню яєць.

Якщо трюк з лимоном може сильно допомогти вам почистити кілька яєць поспіль, є ще один прийом, який скоротить ваш час перебування на кухні.

Ви можете очистити зварене круто яйце менш ніж за 20 секунд за допомогою цієї техніки.

Для цього вам потрібно залишити яйця в каструлі при кімнатній температурі не менше ніж на чверть години перед їх варінням.

Витягнувши продукт з каструлі, промийте яйце під холодною водою і знову дайте йому постояти 5 хвилин.

Після цього кроку постукайте по яйцю з обох кінців ложкою або об тверду поверхню. Шкаралупа дуже легко відокремиться.