За пределами Spotify и Apple Music. 6 лучших музыкальных приложений с высоким качеством звука

Amazon Music

Amazon Music является одной из наиболее известных музыкальных платформ наряду с Apple Music и YouTube Music от Google. Она предлагает три различных музыкальных уровня; по мере продвижения, вы получаете доступ к большему количеству песен с более высоким уровнем качества. Вы также можете слушать подкасты.

Amazon Music Free предоставляет вам доступ к плейлистам, радиостанциям и подкастам сервиса, но качество звука ограничено SD, есть реклама, и вы не можете выбирать конкретные песни или альбомы.

Amazon Music Prime предоставляется бесплатно членам сервиса покупок, видео и т. д. (но не членам семьи). Он также доступен только в SD, но без рекламы и позволяет выбирать конкретные песни.

Amazon Music Unlimited позволяет вам получить доступ без рекламы к песням в SD, HD, Ultra HD и пространственном звуке. Индивидуальный план (9,99 долларов в месяц) позволяет слушать только на одном устройстве одновременно; семейный план (16,99 долларов в месяц) позволяет иметь до шести учетных записей, используемых на нескольких устройствах.

Бюджетные планы

Тарифный план для одного устройства (5,99 долларов в месяц) позволяет использовать сервис на конкретном устройстве Echo или Fire, а студенческий план (по этой же цене ) дает вам доступ к HD и многие функции Unlimited.

Все планы предлагают 30-дневную бесплатную пробную версию.

Amazon Music Free (фото: The Verge)

Deezer

Deezer предлагает впечатляющее разнообразие песен, плейлистов, подкастов и радиоканалов. Вы можете использовать его веб-версию или одно из приложений, доступных практически для любого устройства, включая компьютеры, телефоны и часы. Он также предлагает тексты песен на экране.

Бесплатный тариф позволяет вам слушать плейлисты, а не конкретные песни, и показывает рекламу.

Premium (11,99 долларов в месяц или 107,99 долларов в год) удаляет рекламу, позволяет вам слушать конкретные треки, предлагает высококачественный звук и разрешает загружать вашу музыку. Вы можете подключить до трех устройств к своей учетной записи.

Duo (15,99 долларов в месяц или 174,99 долларов в год) имеет все функции плана Premium для двух отдельных учетных записей; вы можете подключить до пяти устройств.

Family (19,99 долларов в месяц или 218,99 долларов в год) предлагает шесть отдельных премиум-учетных записей и возможность подключить до 13 различных устройств. Детские профили позволяют вам контролировать, что слушает ваш ребенок.

Бюджетные планы

Вы можете получить студенческую скидку на премиум-план за 5,99 долларов в месяц.

Имеется бесплатная пробная версия один месяц для всех платных планов.

Deezer (фото: The Verge)

Tidal

Tidal позиционирует себя как музыкальный сервис для настоящих любителей музыки, с акцентом на инновации и высокое качество звука.

Он предлагает библиотеку из более чем 100 миллионов треков, более 650 тысяч видео, интервью и документальных фильмов о своих артистах.

Приложение поддерживает три уровня качества звука: Max (до 24 бит, 192 кГц), High (до 16 бит, 44.1 кГц) и Low (до 320 кбит/с), в зависимости от вашего плана и устройства. Однако не предлагает подкастов или бесплатного плана.

Индивидуальный (10,99 долларов в месяц) предоставляет более 110 миллионов треков в форматах lossless, HiRes FLAC и Dolby Atmos, без рекламы и прослушивания в автономном режиме.

Бюджетные планы

Семейный план предлагает то же самое, что и индивидуальный план, для максимум шести пользователей (16,99 долларов в месяц); также есть студенческий план (4,99 долларов в месяц).

Бесплатная пробная версия составляет 30 дней.

Tidal (фото: The Verge)

Qobuz

Qubuz подобно Apple Music и Tidal, не предлагает бесплатного сервиса. Как и Tidal, здесь акцент делается на качественную музыку с аудио в высоком разрешении; приложение сотрудничает с различными производителями оборудования, такими как Bang & Olufsen, Sonos и Thiel.

Помимо музыки, оно предлагает обзоры альбомов и биографии артистов. Существует два плана; каждый из них предлагается в версиях Solo (одна учетная запись), Duo (две учетные записи с одним адресом) и Family (шесть учетных домашних записей).

Studio предоставляет загружаемую музыку и оригинальный редакционный контент, такой как плейлисты и статьи. Solo стоит 10,83 долларов в месяц; Duo стоит 14,99 долларов в месяц; Family стоит 17,99 долларов в месяц.

Sublime позволяет вам указывать альбомы и предлагает 60-процентную скидку на покупки. Solo стоит 14,99 долларов в месяц; Duo стоит 17,99 долларов в месяц или 179,88 долларов в год; Family также стоит 17,99 долларов в месяц.

Бесплатная пробная версия составляет один месяц.

Qobuz (фото: The Verge)

YouTube Music

Google несколько лет назад решил объединить свой независимый сервис Google Play Music со своим видеосервисом YouTube, создав YouTube Music. С 30 июля он также избавился от своего приложения Google Podcasts и объединил его с YouTube Music.

Бесплатный сервис включает выбор отдельных песен и альбомов наряду с рекламой. Если вы слушаете на телефоне, музыка остановится, если ваш экран погаснет или вы перейдете в другое приложения.

Music Premium (10,99 долларов в месяц) избавляет вас от рекламы и пауз, а также позволяет загружать вашу музыку. Еще есть годовой план за 109,99 долларов. Если вы подписаны на YouTube Premium (13,99 долларов в месяц месяц), YouTube Music автоматически будет включен.

Бюджетные планы

Семейный план (16,99 долларов в месяц) позволяет добавить до пяти других членов семьи в возрасте от 13 лет и старше. Студенческий план (5,49 долларов в месяц) предоставляет вам премиум-сервис с проверкой права на участие.

Бесплатная пробная версия составляет один месяц для студенческого плана.

YouTube Music (фото: The Verge)

SoundCloud

SoundCloud существует с 2007 года и поощряет своих участников загружать треки, создавать плейлисты и активно комментировать - что они с энтузиазмом и делают. Ранее сообщалось, что сервис, похоже, был выставлен на продажу. Как это повлияет на лояльную пользовательскую базу SoundCloud, еще предстоит увидеть.

Бесплатный сервис позволяет получить доступ к разнообразию треков и плейлистов с рекламой.

SoundCloud Go (4,99 долларов в месяц) устраняет рекламу и позволяет слушать в автономном режиме.

SoundCloud Go Plus (9,99 долларов в месяц) добавляет доступ к полному каталогу сервиса и более высокому качеству звука.

Бюджетные планы

SoundCloud Go Plus для студентов стоит 4,99 долларов в месяц после 30-дневной пробной версии.

Бесплатная пробная версия составляет 7 дней для SoundCloud Go и 30 дней для SoundCloud Go Plus.

SoundCloud (фото: The Verge)