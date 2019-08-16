У метро помітили двійника Зеленського: топ найбільш схожих на президента людей

Двійника Володимира Зеленського помітили у вагоні метро. Невідомий чоловік, дуже схожий на президента України мирно дрімав у підземці. Фото опублікував користувач Facebook киянин Дмитро Коваленко.

Варто відзначити, що в коментарях стали вказувати, що дія відбувається в московському метро, оскільки на стіні видно схему московської підземки. Правда пізніше фото було відредаговане, але в мережі залишився оригінал знімка.

"Ось він - справжній народний президент. Без кортежів, охорони, мигалок і навіть велосипеда. Простий і скромний гарант Конституції їде в метро на роботу", - підписаний знімок.

Двійник Володимира Зеленського в московському метро (фото: facebook.com/k.dimitriy)

З'явилося і фото, де невідомий чоловік все ж розплющив очі, при цьому схожість з Володимиром Зеленським стала не настільки очевидною.

Двійник Володимира Зеленського в московському метро (фото: facebook.com/k.dimitriy)

Користувачі в коментарях не повірили в те, що це "справжній президент", оскільки поряд немає його одвічного супутника Андрія Богдана.

Брехня. Богдан де?

Фоткає.

Тролить боса, стервець!

Причому їде на роботу в Москві.

Скрін коментарів

Варто відзначити, що у президента недавно перевтілився новий актор "Кварталу 95" Юрій Великий. Талант пародиста він показав нещодавно на концерті студії в Одесі.

Юрій Великий в ролі Зеленського та Олена Кравець в ролі Ангели Меркель (відео: instagram.com/yuri_velikiy)

Великому досить переконливо вдається імітувати голос Володимира Зеленського. Але для більшої схожості лисому акторові довелося надіти перуку. Сам гуморист розповів, що особливо важко йому було навчитися передавати погляд президента.

Юрій Великий в ролі Зеленського (відео: instagram.com/yuri_velikiy)

Двійник Володимира Зеленського не так давно з'являвся і в гучних передвиборних роликах Анатолія Гриценка, де актори, що грають ролі Путіна і Зеленського, сидять за шаховим столом.

Двійник Володимира Зеленського у ролику Анатолія Гриценка (скрін: YouTube)

До речі, нещодавно у мережі з'явилися знімки того, як буде виглядати Офіс президента України після його облаштування. Глава держави особисто вибрав картини, які будуть красуватися в колишньому Українському домі.

Нагадаємо, раніше історик розповів, чим закінчиться президентство Зеленського. Експерт також спрогнозував ймовірність "нового Майдану".