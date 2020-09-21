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Метро на Виноградар: в мережі показали результати будівництва

Автор: Людмила Жукова

Будівництво метро на Виноградар у Києві триває

Будівництво метро на житловий масив Виноградар триває. Будівництво йде прискореними темпами. Доказ цього показала на своїй сторінці в Facebook прес-секретар Київського метрополітену Наталка Макогон.

Також вона згадала, що бонусом буде отримання мешканцями нових теплотрас вже в цьому опалювальному сезоні.

"Метро продовжує рухатися на Виноградар. Поки підземка будується, оновлені теплотраси жителі району отримають вже в цьому опалювальному сезоні", - написала Наталка Макогон.

У мережі також інформують, що за останні три місяці всі нерозкриті частини наявного котловану поглибили і довели до проектного стану. На майданчику 212, де було розпочато будівництво оборотних тупиків станції "Проспект Правди", йде активне спорудження форшахти під стіну в ґрунті і самої стіни.

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Метро на Виноградар (фото: tov-tob.livejournal.com)

Нагадаємо, що метро на Виноградар обіцяють відкрити в грудні 2021 року. Будівництво двох нових станцій - "Мостицька" і "Проспект Правди" - просувається, незважаючи на карантин і проблеми з бюджетом.

Раніше ми писали, що у метро Києва нарешті запустили 4G. Стало відомо, на яких станціях доступний інтернет.

Також ми повідомляли, що у київському метро виявили невідомі науці бактерії.

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