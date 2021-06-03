Метро на Виноградар у 2021 році не відкриють: названо нові терміни

Метро на Виноградар планували відкрити до кінця 2021 року

Роботи з будівництва правого тунелю були розпочаті у вересні 2020 року і зараз тривають на всіх ділянках будівництва метро на Виноградар.

"На цей момент виконуються роботи з будівництва перегінних тунелів, а саме пройдено близько 1000 метрів правого тунелю. Вже готується демонтажна камера для прийому прохідницького щита"Галина". Відразу після його виходу на поверхню він буде знову переміщений на станцію "Мостицьку" для проходки лівого тунелю", - повідомили в АТ "Київметробуд".

Довжина одного тунелю від станції "Мостицька" до "Сирця" – 1300 метрів. Тобто, до кінця робіт ще далеко. До будівництва другого тунелю планують приступити вже в наступному місяці.

А це означає, що відкриття станції "Мостицька" варто очікувати не раніше літа 2022 року, оскільки на будівництво одного тунелю потрібно не менше 10 місяців.

Будівельники назвали нову дату здачі станцій метро

Очікувалося, що станції "Мостицька" і "Проспект Правди" будуть здані в експлуатацію в кінці 2021 року, але терміни затягуються.

"У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалася у світі та в Україні, графік будівництва метро на Виноградар трохи порушений. Втім, ми намагаємося надолужити згаяне. Швидше за все графік буде зміщений, але поки ми не можемо назвати точну дату відкриття станцій. Швидше за все, це відбудеться навесні 2022 року", - повідомили в "Київметробуді".

Метро відкриють пізніше через зміну маршруту?

З'явилася інформація про те, що метро на Виноградар розгорнули в бік ЖК Варшавський і саме тому будівництво затягується. Однак у компанії це спростували.

"У нас за проєктом дві черги будівництва. Перша черга-продовження зеленої гілки метро до проспекту Правди, де знаходитимуться станції "Мостицька" та "Проспект Правди". Після цього будуть побудовані ще дві станції та електродепо. Ми виконуємо роботи відповідно до проєктної документації, наданої замовником будівництва, з виконанням всіх технологій і процесів. Тому говорити, що метро тягнуть до ЖК або будують по-іншому - абсолютно безпідставно", - зазначили на підприємстві.