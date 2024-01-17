Метро в Киеве открыло новые вакансии и курсы на обучение: кого ищут и сколько платят

Киевский метрополитен приглашает на работу машинистов и машинисток электропоездов. Кандидатам также предлагают оплачиваемое обучение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт КГГА.
Киевский метрополитен открыл набор на курсы машиниста/машинистки электропоезда. Для всех желающих это возможность с нуля овладеть профессией.
Учеба начнется 22 января, а продлится 26-28 недель. В этот период оплата труда составит около 7 900 гривен.
Во время учебы будет также практическая часть, где кандидаты отработают:
Требования к работнику:
Машинисты получают доплаты за класс квалификации, стаж работы, вредные условия труда, работу в вечерние, ночные часы, праздничные дни. Средняя заработная плата составляет:
Более подробную информацию можно узнать по телефонам:
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