Метро в Києві чекають історичні зміни: саме час поскиглити

Київський метрополітен повідомив пасажирам важливу інформацію (фото: РБК-Україна)

Київський метрополітен повідомив пасажирам важливу інформацію

Київський метрополітен повністю відмовиться від жетонів через 100 днів. Про це повідомили в прес-службі столичної підземки. Відзначається, що повністю жетони будуть поступово виведені з обігу до 30 жовтня цього року.

"Вестибюлів з сучасними засобами оплати стає більше. До станції "Нивки" (вихід до пожежної частини), станції "Іподром" (вихід до Іподрому) та "Теремки" (вихід до "Магелану") приєднався вестибюль (вихід до ТРЦ "Піраміда") станції "Позняки"... У той же час раніше куплені жетони ви зможете використати на інших вестибюлях даних станцій і всіх інших", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Київському метрополітені наголосили, що якщо ви користуєтеся підземкою, плануєте показувати столицю друзям чи родині на вихідних, постійно буваєте в Києві по справах, то краще всього використовувати такі методи оплати, як картка метро, безконтактна банківська карта, е-квиток, який працює як в метро, так і в наземному транспорті.

"Жетон виводиться з обігу в столичному метро і ми не радимо використовувати його як засіб оплати", - підкреслили в прес-службі.

Скріншот поста (facebook.com/kyivmetro)

Користувачі мережі в більшості своїй підтримують таку ініціативу керівництва столичної підземки.

"Я вже давно перейшов на Kyiv Smart Card. Зручно поповнювати поїздки з допомогою банківської картки через додаток в Play Market і стежити за своїми поїздками. Жетони залишаться в минулому", - написав Ігор Євгеньєв.

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Деякі навіть жартують, що "адепти жетонів" зараз масово "почнуть нити".

"Закликаю в коментарі старовірів в жетони. Саме час поскиглити!" - написала Алла Малікова, опублікувавши забавну фотожабу.

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Нагадаємо, не так давно у київському метрополітені дали рекомендації через спеку.