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У метро Києва заявили про важливі нововведення через локдаун: подробиці

Автор: Світлана Мащенко

У Метро Києва через локдаун і зміну пасажиропотоку заявили про важливі зміни. Вони стосуються графіка руху, який вже був переглянутий і це ще не остаточні зміни.

Про зміни в підземці поінформували в Telegram Коронавірус Інфо.

Повідомляється, що через низький пасажиропотік частота прибуття поїздів була змінена з 1 хвилини 30 секунд до 2 хвилин.

Справа в тому, що метрополітен у звичайні дні перевозить близько мільйона пасажирів, а за перші два дні локдауна в Києві ця цифра дорівнювала 152 тисяч (5 квітня) і 210 тисяч (6 квітня). А ось в 2019-му році підземка взагалі перевозила 1,5 млн пасажирів.

"Також у найближчі дні в підземці будуть аналізувати пасажиропотік і будуть визначати новий графік руху, бо з кожним днем через збільшення виданих перепусток зростає і пасажиропотік", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 5 по 16 квітня проїзд у метро здійснюється тільки за спеціальними перепустками. Документ пред'являється разом із службовим посвідченням.

Тим часом Київський метрополітен закрив ряд вестибюлів. Якими входами і виходами в підземку не можна буде скористатися, дивіться за посиланням тут.

Раніше ми публікували фото і відео з київської підземки, на яких видно, що пасажирів у метро суттєво не додалося. Метро залишається майже безлюдним навіть у піковий ранковий час.

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Новини України метро
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