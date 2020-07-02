У метро Києва встановили гігантську медузу: скульптура не простояла й дня (фото)

У Києві в метро розбилася нова скульптура незабаром після установки. Інцидент стався на станції "Дніпро".

Йдеться про гігантську медузу - конструкція була створена з пластикових пакетів і розміщена 1 липня на сходовому прольоті на закритій оглядовому майданчику підземки. Про це передає APnews.

Сьогодні вранці виявилося, що скульптура "Медуза LPDE" висотою майже в ріст людини вже лежить на підлозі розбита.

Зазначається, що співробітники метрополітену не можуть назвати причину її падіння, та й про саму скульптуру нічого не знають.

При цьому пасажири розповіли, що вчора - після установки - "медуза" стояла нормально.

За задумом організаторів проекту "Середовище існування. Маніфест 2020" Всесвітнього фонду природи WWF України, в рамках якого і встановили скульптуру на станції метро "Дніпро", вона повинна була простояти там до 30 серпня. Про це розповіли в КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Скульптура медузи у метро Києва впала і розбилася (Фото: apnews.com.ua)

Як кажуть творці скульптури "Медуза LPDE" ZiguraArt (Микита і Єгор Зігура), їх робота "змушує осмислити проблематику забруднення водойм і провокує подумати про те, що залишається після нас для наступних поколінь".

Скульптура була встановлена у порталі "Мир" з монументом жінки та голубів нагорі. Підійти до неї у пасажирів не було можливості, "медузу" можна тільки побачити за склом.

Скульптура медузи в метро "Дніпро" в Києві мала простояти до кінця літа (Фото: facebook.com/kyivmetro)

Нагадаємо, нещодавно з'явилося фото про те, як кияни дотримуються карантину в метро - одна з пасажирок змайструвала собі маску з лопуха.

Також раніше повідомлялося, що у київському метро пара влаштувала інтим у всіх на очах.