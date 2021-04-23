У метро Києва розповіли про важливе нововведення: може заторкнути кожного пасажира

У метрополітені кажуть, що на засіданні Київради були внесені відповідні зміни до "Правил користування підземкою". Всіх співробітників, що чергують на станціях, спеціально навчать для надання домедичної допомоги до вересня.

Відзначимо, що на даний момент на станціях метрополітену розміщені 52 дефібриляторів, 19 з них - на платформах станцій, ще 33 - в касах.

"Найближчим часом все обладнання розмістять в пасажирських зонах", - додали в повідомленні.

Незабаром всі співробітники підземки на станціях, а не тільки медики, зможуть рятувати життя пасажирів до прибуття бригад "швидкої" допомоги.