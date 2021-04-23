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У метро Києва розповіли про важливе нововведення: може заторкнути кожного пасажира

Автор: Світлана Мащенко

У метро Києва зробили заяву про важливе нововведення, яке може торкнутися кожного пасажира. Тепер всі співробітники "підземки" будуть спеціально навчатися для надання домедичної допомоги. Вони зможуть допомогти в разі, якщо комусь на станції або у вагоні стане погано.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

У метрополітені кажуть, що на засіданні Київради були внесені відповідні зміни до "Правил користування підземкою". Всіх співробітників, що чергують на станціях, спеціально навчать для надання домедичної допомоги до вересня.

Відзначимо, що на даний момент на станціях метрополітену розміщені 52 дефібриляторів, 19 з них - на платформах станцій, ще 33 - в касах.

"Найближчим часом все обладнання розмістять в пасажирських зонах", - додали в повідомленні.

Незабаром всі співробітники підземки на станціях, а не тільки медики, зможуть рятувати життя пасажирів до прибуття бригад "швидкої" допомоги.

Відзначимо, що не так давно в метро стався інцидент. Чоловік спіткнувся на сходах, впав і розбив голову. При цьому працівники метрополітену не змогли йому надати допомогу.

Раніше ми писали, що у метро Києва зробили важливу заяву після продовження жорсткого локдауну до 30 квітня.

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