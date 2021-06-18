У метро Києва намагалися загасити пожежу шваброю: в мережу потрапило епічне відео

Інцидент стався вранці в п'ятницю, 18 червня, на станції метро "Золоті ворота". Під стелею сталося невелике загоряння. Іскри сипалися зверху прямо на голови пасажирам.

Люди спочатку переміщалися і не реагували на загоряння, а потім один небайдужий перехожий встав в тунелі переходу і попереджав про те, що попереду небезпека.

Однак найбільше очевидців події вразили дії працівників метрополітену. Через кілька хвилин після загоряння прибіг робітник зі шваброю і почав гасити пожежу ганчіркою. Епічну боротьбу з вогнем зняли на відео.

"Техніка гасіння пожежі в столичній підземці просто вражає. Київ, станція метро "Золоті ворота", - сказано в підписі до відео.

Пожежа в метро Києва

У коментарях до відео думки користувачів розділилися. Деякі відзначили, що робочий метро все зробив правильно, а деякі обурилися технікою безпеки в метрополітені.