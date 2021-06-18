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У метро Києва намагалися загасити пожежу шваброю: в мережу потрапило епічне відео

Автор: Анна Шиканова

У Київському метрополітені сталася невелика пожежа, яку працівники підземки взялися гасити шваброю.

Відео інциденту розмістили у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

Інцидент стався вранці в п'ятницю, 18 червня, на станції метро "Золоті ворота". Під стелею сталося невелике загоряння. Іскри сипалися зверху прямо на голови пасажирам.

Люди спочатку переміщалися і не реагували на загоряння, а потім один небайдужий перехожий встав в тунелі переходу і попереджав про те, що попереду небезпека.

Однак найбільше очевидців події вразили дії працівників метрополітену. Через кілька хвилин після загоряння прибіг робітник зі шваброю і почав гасити пожежу ганчіркою. Епічну боротьбу з вогнем зняли на відео.

"Техніка гасіння пожежі в столичній підземці просто вражає. Київ, станція метро "Золоті ворота", - сказано в підписі до відео.

Пожежа в метро Києва

У коментарях до відео думки користувачів розділилися. Деякі відзначили, що робочий метро все зробив правильно, а деякі обурилися технікою безпеки в метрополітені.

  • Прибиральник вчинив правильно, приступив до гасіння всіма доступними засобами, не розгубився. До метрополітену звичайно є питання.
  • Українські інновації. Не те, що в Європі.
  • Згоріло мільйона на два, потрібно більше швабр - точно ціну до 20 гривень піднімуть.
  • Молодець чоловік, який став у центрі, і, судячи з усього, попереджав людей.
  • Працівник метро - красава, не розгубився в такій ситуації.
  • Нанотехнології.
  • А де Київський метрополітен закуповує такі ганчірки?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у метро Києва виявили унікальні мікроби та бактерії.

А також розповідали про те, що під Києвом покупець ляпасами втихомирив бешкетників у супермаркеті.

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