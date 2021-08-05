В метро Києва прямо у час пік закрили перехід між вузловими станціями (фото)
У метро Києва в самісінький час пік закрили пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна", яким щодня користуються десятки тисяч пасажирів.
Це сталося після того, як у столичній підземці знайшли підозрілий предмет, що може виявитися вибуховим пристроєм, повідомляється на Facebook-сторінці "Київського метрополітену".
"Пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" зачинено для пасажирів. Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку. Про відновлення роботи пересадки у звичайному режимі буде повідомлено додатково", - йдеться на сторінці підземки.
У метро Києва виявили підозрілий предмет (фото: t.me/KyivOperativ)
Зараз у метро на місці події працюють співробітники вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативна група.
Перехід відкрили через 30 хвилин
Після того, як пересадочний вузол було перевірено відповідними службами і вибухонебезпечних предметів не виявили, станції запрацювали у звичайному режимі. На це знадобилося близько 30 хвилин.
Додамо, що в ранкові та вечірні години пік протягом багатьох років існує ситуація не комфортного проходу пасажирів з "Театральної" на "Золоті ворота" вранці та ввечері. Зранку час переходу зі станції на станцію інколи сягає 10 хвилин.
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