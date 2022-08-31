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У метро Києва сталася НП: рух поїздів обмежено

Фото: у Києві сталася НП в метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в метро сьогодні сталася надзвичайна подія - пасажир на станції "Дарниця" потрапив під потяг. На місце викликали лікарів "швидкої допомоги" і співробітників правоохоронних органів.

Про це 31 серпня повідомили в прес-службі КП "Київський метрополітен".

В результаті НП було обмежено рух поїздів метрополітену на "червоній лінії" із західного боку міста у напрямку до лівого берега.

Так, склади тепер рухаються від станції "Академмістечко" до "Арсенальної". Далі до підземки біля Дніпра потяги поки не йдуть.

"Увага! Червона лінія! Рух поїздів по лінії відбувається від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". На станції "Дарниця" пасажир потрапив під потяг", - йдеться в заяві.

Деталі події поки не уточнюються.

У метрополітені додали, що на місця НП проводиться "необхідна робота". Про додаткові зміни та відновлення руху буде повідомлено пізніше.

Оновлено: 20:41

У мережі з'явилося відео зі станції метро "Дарниця", де трапився трагічний інцидент. Як повідомляють очевидці, під потяг потрапив молодик. Його голову затиснуло під колесами.

Після НП поїзда на цій частині гілки стали. Пасажири на пероні коштують понад годину.

Місце НП на станції метро "Дарниця" у Києві 31 серпня (фото із соцмереж)

Нагадаємо, раніше в серпні в Києві на станції "Льва Толстого" розпорошили невідому речовину, через що пасажири почали задихатися.

Пізніше поліцейські з'ясували, що невідомий чоловік у переході до станції підземки задув жінку сльозогінним газом просто в обличчя. Ця речовина потрапила і на інших пасажирів, які перебували на платформі.

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