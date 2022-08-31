У метро Києва сталася НП: рух поїздів обмежено

В результаті НП було обмежено рух поїздів метрополітену на "червоній лінії" із західного боку міста у напрямку до лівого берега.

Так, склади тепер рухаються від станції "Академмістечко" до "Арсенальної". Далі до підземки біля Дніпра потяги поки не йдуть.

"Увага! Червона лінія! Рух поїздів по лінії відбувається від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". На станції "Дарниця" пасажир потрапив під потяг", - йдеться в заяві.

Деталі події поки не уточнюються.

У метрополітені додали, що на місця НП проводиться "необхідна робота". Про додаткові зміни та відновлення руху буде повідомлено пізніше.

Оновлено: 20:41

У мережі з'явилося відео зі станції метро "Дарниця", де трапився трагічний інцидент. Як повідомляють очевидці, під потяг потрапив молодик. Його голову затиснуло під колесами.

Після НП поїзда на цій частині гілки стали. Пасажири на пероні коштують понад годину.

Місце НП на станції метро "Дарниця" у Києві 31 серпня (фото із соцмереж)