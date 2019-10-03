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У метро Києва стався кричущий інцидент: всі деталі і відео

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Пасажири Київського метрополітену намагалися не звертати увагу на неадеквата

У метро Києва трапився дивний інцидент. Молодий чоловік, перебуваючи у вагоні підземки, закурив цигарку під час руху. Відео з НП опублікував ресурс Київ Оперативний в Facebook.

При цьому інші пасажири реагували досить спокійно на зухвалу поведінку хлопця.

Єдині, хто "зацінив" хлопця, стали молоді люди, що сиділи навпроти. Він встав і запропонував їм затягнутися теж. Судячи з їхнього спілкування, вони або були разом, або вважають зухвалий вчинок вартим поваги.

"Справжнісіньке бидло в столичному метро. P.S: "Класно", що інші пасажири роблять, ніби не бачать його", - підписане відео.

В метро Києва пасажир курив у вагоні (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі в коментарях обурені подібним інцидентом і залишають сотні коментарів.

  • Цього відео достатньо, щоб показово покарати любителя показово покурити в громадському місці. Чекаємо на реакцію поліції.
  • Говорити марно. Подача в голову й викинути на наступній станції. Без бійки не обійдеться.
  • Немає сенсу робити йому зауваження. Він все одно сам себе покарає.
  • Ну зрозуміло, що ніхто не хотів втручатися. Але кнопочка ж є! І мобільник, 102 набрати з іншого кінця вагона...

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