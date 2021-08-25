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У метро Києва стався колапс: черги і зламані турнікети

Автор: Людмила Жукова

У метро Києва на День Незалежності стався колапс після святкового концерту. Виступ артистів відбувався у спортивному комплексі "Олімпійський".

Про це повідомляє ТСН.

Відзначається, що спочатку на станціях метро утворилися величезні черги, працювала тільки одна двері на вхід в vетрополітен.

Потім зламалися турнікети, ніякі квитки не сканували. Люди в підземці в основній масі перебували без масок.

До речі, правоохоронні органи зовсім не реагували на транспортний колапс у метро.

Нагадаємо, що на сцені грандіозного концерту до Дня незалежності виступили: Софія Ротару, Ірина Білик, група GO_A, Джамала, групи "Океан Ельзи", Олег Винник, Олег Скрипка, TAYANNA, група KAZKA, Христина Соловій та інші.

У метро Києва стався колапс (фото: tsn.ua)

Як ми раніше писали, на концерті до Дня Незалежності "воскресили" Кузьму Скрябіна.

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Київ