У метро Києва стався колапс: черги і зламані турнікети

Відзначається, що спочатку на станціях метро утворилися величезні черги, працювала тільки одна двері на вхід в vетрополітен.

Потім зламалися турнікети, ніякі квитки не сканували. Люди в підземці в основній масі перебували без масок.

До речі, правоохоронні органи зовсім не реагували на транспортний колапс у метро.

Нагадаємо, що на сцені грандіозного концерту до Дня незалежності виступили: Софія Ротару, Ірина Білик, група GO_A, Джамала, групи "Океан Ельзи", Олег Винник, Олег Скрипка, TAYANNA, група KAZKA, Христина Соловій та інші.

У метро Києва стався колапс (фото: tsn.ua)