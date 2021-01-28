У метро Києва трапився "дикий" інцидент: головне, що в масці!

В метро Києва стався дивний інцидент з пасажиром, який заснув лежачи на сидіннях, зайнявши відразу кілька місць.

Про втомленого пасажира розповіли в Facebook "Вартові еспресо" і показали курйозні фото. Відомо, що сталося це на червоній лінії метрополітену серед білого дня.

Цікаво, що підземка діє заспокійливо на багатьох пасажирів, але мало хто нахабніє до такої міри, щоб укладатися на сидіння повністю.

"Головне, що в масці! У Києві чоловік заснув у метро... У столиці на Святошинсько-Броварській лінії київського метрополітену чоловік розлігся аж на трьох сидіннях і заснув. Його навіть не бентежили ні оголошення про зупинках, ні продавці різних товарів", - йдеться у підписі до фото.

В метро Києва пасажир спав на сидіннях (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Зазначимо, що Київський метрополітен часто стає місцем, де відбуваються різного роду дивацтва. Так, час від часу там з'являється відверто одягнена пасажирка, яка виконує запальні танці.

До речі, нещодавно у Польщі зняли на фото голого чоловіка, який прийшов вночі до фабрики, де працював. Він стояв навпроти в'їзду на територію і показував середні пальці на обох руках. Пізніше з'ясувалося, що це український заробітчанин.