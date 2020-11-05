Метро Києва приготувало пасажирам яскравий сюрприз: триватиме всього хвилину

Станція метро "Золоті ворота" в Києві (фото: РБК-Україна)

У метро Києва покажуть супершоу до ювілею "підземки"

Київський метрополітен завтра, 6 листопада, відсвяткує свій 60-річний ювілей. На честь цього дня найкрасивіша станція підземки заграє новими фарбами.

У пресслужбі метрополітену привідкрили завісу, якою стане станція "Золоті ворота" всього на 1 хвилину. Вестибюль підсвічуватиметься безліччю ламп, створивши неймовірну гру тіні і світла. Про це повідомили в пресслужбі метрополітену.

Побачити красу можна буде 6 листопада о 6 годині вечора.

"Завтра, 6 листопада о 6 вечора ви побачите станцію "Золоті ворота" такою на власні очі. Рівно 1 хвилину. Мені виповниться 60 років. І я дякую вам, шановні пасажири, ми з вами разом! Ваш Метрополітен", - розповіли в пресслужбі.

Так буде виглядати станція метро "Золоті ворота" (фото: facebook.com/kyivmetro)

Київський метрополітен запустили 6 листопада 1960 року. Першою стали станції Святошинсько-Броварської лінії: від "Вокзальної" до "Дніпра" (без "Театральної" - її відкрили 6 листопада 1987-го)

Відзначимо, в 2012 році станція "Золоті ворота" увійшла в список з 22 найкрасивіших станцій метрополітену Європи (за версією британської газети The Daily Telegraph), а в 2014 році потрапила в список 12 найкрасивіших станцій світу за версією англійського видавництва Guardian. Станцію відкрили 31 грудня 1989 року.

Чотири станції першої черги будівництва "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" визнані пам'ятками архітектури місцевого значення, ще три станції - "Дніпро", "Либідська", "Золоті ворота" мають статус "щойно виявлений об'єкт культурної спадщини".

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