У Києві не буде трьох станцій метро: від їх будівництва відмовилися

У київському метрополітені повідомили про відмову будівництва трьох запланованих станцій. Мова йде про "Биківню" (Броварська), "Лісництво" і "Старобориспільську" станції.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Генерального плану Києва.

Метро Києва відмовилося від будівництва цих станцій, через те, що на них не буде достатнього пасажиропотоку. З остаточної редакції проекту Генерального плану їх викреслили.

"Для влаштування станції Биківня відсутній необхідний пасажиропотік. У станціях Старобориспільська та Лісництво теж немає необхідності через незначний пасажиропотік, тому вони були виключені з остаточної редакції проєкту Генерального плану. Подовження Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену до вулиці Братиславської обумовлено наступним. Для нормального функціонування лінії метрополітену необхідно передбачити депо. ", - сказано в повідомленні на сторінці.

Відзначимо, що раніше будівництво станції "Биківня" планувалося, щоб розвантажити станцію метро "Лісова".

Жителям Биківні метро обіцяють вже багато десятиліть. Кілька років тому там побудували величезний ЖК "Лісова казка", що значно може збільшити пасажиропотік.

У найближчі сім років метрополітен планує продовжувати розвивати будівництво на Оболонсько-Теремковській лінії до вулиці Дмитра Луценка.

Також у столиці розпочнеться будівництво нової Подільсько-Вигурівської гілки метро. Вона буде починатися на вулиці Братиславській у Деснянському районі, і закінчуватися біля аеропорту "Жуляни" на Окружній дорозі.

Раніше ми розповідали, що в Києві 22 січня в переході метро "Майдан Незалежності" сталася НП. Там повністю обвалилася стеля.

Як ми раніше повідомляли, у метро Києва назвали найбільш завантажені станції.