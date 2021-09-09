У метро Києва щодня колапс на одній зі станцій: що там відбувається

У Києві на станції метро "Позняки" знову ранковий колапс. Станція розташована в густонаселеному мікрорайоні на Лівому березі столиці, тому бажаючих дістатися на роботу багато, а вхід-вихід в метро поки що один.

Що там відбувається, коли це закінчиться і фото - дивіться нижче в нашому матеріалі.

Справа в тому, що другий вихід, що веде до проспекту Бажана, з 4 вересня закрили на ремонт. Тепер пасажири змушені користуватися лише одним входом-виходом, що створює щоденні труднощі.

Фото: стовпотворіння в метро вранці, 9 вересня (t.me/kyiv_n)

Ось що відбувалося на станції вранці 4 вересня.

Фото: Facebook/Газета Дарницькі Вісті

Попередньо, на ремонт вхід-вихід закрили на два тижні. Всі роботи планують завершити до 18 вересня.

Поки ж пасажирам радять користуватися іншою частиною цього переходу, який веде до ТЦ "Піраміда".

Що зміниться на станції

Під час ремонту тут поміняють зношене гранітне покриття на вході, а також перевірять всі решітки, встановлені над ямою для танення снігу.

Сходинки страждають від дощу, снігу і перепаду температур. Граніт вже став крихким і може не пережити ще одну зиму. Крім того, це травмонебезпечно.

Фото: на Позняках вхід в метро закритий на ремонт (nashkiev.ua)

Це цікаво

Коли Україна була проголошена незалежною, "зелена" гілка метро (Сирецько-Печерська лінія) була ще на етапі будівництва. Нові станції відкривалися з 1991 по 2008 - й рік - розширюючись в обидві сторони. Тепер ця лінія з'єднує мікрорайон "Сирець" на правому березі і "Червоний хутір" на лівому.

Станції "Позняки" і "Харківська" були відкриті в 1994-му році.