Метод спринта: как не потрерять концентрацию и сделать больше рабочих задач

Что такое метод спринта

Как и в спорте, с использованием метода спринта работа выполняется короткими сериями с перерывами между ними. На самом деле это главный принцип, но поскольку перерывы являются фундаментальным условием производительной работы, это эффективный метод.

Хотя метод спринта имеет некоторые общие элементы с другими способами, предусматривающими работу и перерывы в четко определенное время, он несколько более гибок.

Вы заранее определяете, сколько времени вам нужно (или вы можете) сосредоточиться и устанавливаете таймер, исходя из этого.

Как использовать метод "спринта"

Хитрость использования спринтов состоит в постановке целей. Для начала необходимо определить долговременную цель, например, завершить большой рабочий проект к концу недели, и "бежать" к ней, используя столько спринтов, сколько вам нужно.

В то же время, каждый "забег" должен приближать вас к меньшей цели, например, к завершению части задачи. К тому же необходимо рассчитывать количество времени, сколько может потребоваться для достижения этой цели - чтобы спринт не был более длительным.

Изменяя время в соответствии со своими потребностями вместо того, чтобы полагаться на правило 25 минут, вы не будете прерваны таймером до окончания мини-задачи. Вы будете держать внимание до выполнения задания, при этом полностью осознавая приближающийся перерыв.

Если вам трудно определить, сколько времени понадобится на каждую часть задачи, советуют попробовать отказаться от "таймера", а просто работать в режиме спринта, пока задача не будет выполнена.

Как использовать метод спринта в работе (иллюстративное фото: Freepik)

Одним из важнейших элементов такого подхода является глубокая сосредоточенность в течение всего времени, необходимого для выполнения задания - поэтому телефон и другие отвлекающие внимание вещи следует держать подальше.

Поскольку ваша цель - не просто проработать заранее определенное время, а выполнить конкретную задачу, в течение спринта рекомендуют прилагать максимальные усилия, не сосредотачиваясь слишком на том, сколько времени это занимает и все ли вы делаете правильно.

К примеру, если вы пишете статью, один спринт можно посвятить тому, чтобы написать ее. После перерыва второй спринт может быть посвящен редактированию.

Полное выполнение заданий во время спринтов даст вам ощущение завершенности, которого может не хватить, если вы будете больше полагаться на время, чем на результат.

Кроме того, прерывание среди основной работы затягивает, тогда как спринты позволяют вам быть более сфокусированными на задаче.

Помните о перерывах

Советуют не "экономить" на перерывах - сколько бы времени ни заняло задание, дайте себе примерно половину этого времени на восстановление, прежде чем переходить к следующему.

Если вам нужно 30 минут для выполнения задачи, сделайте паузу на 15 минут перед проверкой. Ведь этот метод заключается в кратковременных задачах, а не долговременных - марафонских - поэтому расставляйте приоритеты относительно перерывов и периодов восстановления.