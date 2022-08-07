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"Метінвест" передала захисну амуніцію військовим медикам

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Неділя 07 серпня 2022 13:36
"Метінвест" передала захисну амуніцію військовим медикам Фото: "Метінвест" передала захисну амуніцію військовим медикам (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Олімпійський призер з плавання, нині волонтер Денис Силантьєв передав військовим медикам чергову партію з 15 комплектів захисної амуніції, придбаної групою "Метінвест".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Сьогодні ми приїхали, щоб від компанії "Метінвест" передати військовим медикам комплекти індивідуального захисту, бронежилети, каски, для того, щоб вони, будучи на передовій, в гарячих точках, там, де ведуться обстріли, були захищені", - зазначив Силантьєв.

Начальник лікувального відділення медичної роти бригади ЗСУ Олег Ксенчин зазначив, що у 2015 році він йшов на війну в самостійно купленому бронежилеті, сьогодні допомагають волонтери, компанії і прості українці.

Нагадаємо, раніше Денис Силантьєв вже передавав бронежилети, надані групою "Метінвест", медикам, учасникам ТРО і працівникам ДСНС в Києві.

Як відомо, компанія "Метінвест" передала на українські підприємства 900 тонн спеціальної сталі, з якої виготовлять 90 тисяч бронежилетів для українських воїнів.

Також компанія закуповує за кордоном готові засоби захисту, а також передає українським бійцям потрібну техніку - Квадрокоптери, безпілотники та автомобілі.

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