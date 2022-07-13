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"Метінвест" передав бійцям ще одну партію бронежилетів та засоби зв'язку

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Середа 13 липня 2022 19:13
"Метінвест" передав бійцям ще одну партію бронежилетів та засоби зв'язку Фото: "Метінвест" передав бійцям ще одну партію бронежилетів та засоби зв'язку (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

До бригади, в якій несе службу екс-народний депутат, а нині боєць Єгор Фірсов, надійшло 2 тисячі бронежилетів, а також лопати та засоби зв’язку від компанії "Метінвест".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я пообіцяв писати про всіх, хто допомагає по нашому напрямку фронту. Тільки що, до нашої бригади надійшло дві тонни бронежилетів, лопати, та засоби зв’язку від компанії "Метінвест" Ріната Ахметова. І перше, і друге, і третє - допоможе зберігти життя військовим. Це те, що було потрібне тут і зараз. Це реальна допомога, а не обіцянки чи навіть слова підтримки. Те, що цінують тут, на фронті - справи та відповідальність", - написав Фірсов.

Днями "Метінвест" також направив 400 бронежилетів бійцям Полтавщини. Всього ж компанія передасть на українським воїнам 100 тисяч бронежилетів.

Раніше компанія також передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Як відомо, компанія налагодила виробництво бронепластин, які безоплатно надає у ЗСУ, територіальній обороні, Нацгвардії та уповноваженим представникам влади.

Для отримання достатньо просто написати листа на адресу smc@metinvestholding.com, вказавши всі контактні дані відповідальних осіб та вклавши офіційне звернення.

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Збройні сили України Метинвест
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