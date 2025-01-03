Метеоритный дождь и парад планет: календарь космических событий на январь

Пик метеоритного дождя Квадрантиды

Метеоритный дождь Квадрантиды, поток космических камней, происходит еще с середины ноября прошлого года. Это астрономическое явление - один из четырех метеоритных дождей, которые происходят каждый год.

Эти дожди отличаются резким увеличением количества камней, кроме этого, их можно наблюдать с Земли. В частности, во время метеоритного дождя Квадрантиды за час в небе могут пролетать более чем 100 метеоров.

Это атмосферное явление также отличается образованием огненных шаров камнями потока. Однако эти взрывы света не затмевают лунное сияние.

Пик астрономического явления приходится на 3 января. Впрочем, согласно прогнозам, этот период продлится до конца месяца.

Начало парада планет

В этом году на ночном январском небе можно наблюдать более 6 планет сразу: Юпитер, Марс, Уран, Венеру, Сатурн и Нептун. Небесные тела начнут "выстраиваться" в ряд ориентировочно 10 января.

К тому же Сатурн будет заменен Меркурием. По прогнозам, это произойдет до конца февраля.

Чтобы увидеть парад планет, стоит использовать телескоп. Также рекомендуют осматривать южную часть неба, проводя взглядом с востока на запад.

Чтобы выяснить точное время и расположение планет, которые будут меняться в течение месяца, ученые советуют использовать приложения для наблюдения за небесными явлениями.

Полнолуние "волчий" месяц

Первое полнолуние в 2025 году появится на небе 13 января. Пик освещения луны придется на 00:27 по киевскому времени.

Свое название "волчий" месяц получил благодаря поведению хищников зимой. Согласно наблюдениям предков, в январе стаи голодных волков ищут добычу.

Кроме этого, считается, что название имеет древнеанглийское или кельтское происхождение. Также январское полнолуние называют Морозной Луной или Зимней Луной.

Противостояние Марса

16 января Красная Планета максимально приблизится к Земле. Поскольку его поверхность будет полностью освещена солнцем, Марс будет ярче, чем когда-либо в этом году.

По данным SeaSky, это лучшее время для наблюдения и фотографирования Марса. Кроме того, телескоп среднего размера поможет увидеть некоторые темные детали на оранжевой поверхности Марса. Чтобы их заметить, следует посмотреть на небо на востоке ближе к вечеру.