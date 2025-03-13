"Метеорит" над Киевом: что это на самом деле было и как реагируют украинцы

"Метеорит" над Киевом - не метеорит

То, что видели киевляне 12 марта около 23:35 - это яркий болид.

Дело в том, что именно в эти дни наблюдается метеорный поток Гамма Нормиды (Gamma Normids, GNO). Регулярно наиболее активный период "звездопада" приходится как раз на 13-15 марта. Частота наблюдения метеоров этого потока - от 3 до 6 в час.

Метеорный поток представляет собой "космические камни", которые заходят в атмосферу Земли и полностью сгорают. А вот метеоритов (когда "космические камни" сгорают частично, а остатки падают на поверхность Земли) во время "звездного дождя" Гамма Нормиды ученые ранее не наблюдали.

Добавим, что члены клуба "Астрополис" определили, что метеор "взорвался на высоте километров 20".

Чем метеоры отличаются от метеоритов: объяснение простыми словами

Эти два термина часто путают, но разница между ними существенная. Если коротко: метеор - это явление в атмосфере, а метеорит - это космический камень, который упал на Землю.

Метеоры - это яркие вспышки света, которые можно увидеть в ночном небе, когда небольшие космические частицы (метеороиды) входят в атмосферу Земли и сгорают из-за сильного трения. Это явление в народе называют "падающими звездами".

Однако если метеороид слишком большой и не сгорает полностью, его обломки могут упасть на поверхность Земли - и тогда они уже называются метеоритами. Некоторые из них весят несколько тонн и оставляют кратеры.

Почему важно различать эти два понятия? Потому что метеоры - это просто красивое небесное явление, а метеориты могут нести научную ценность или даже представлять угрозу. Например, метеорит Chelyabinsk, падение которого произошло 15 февраля 2013 года, частично уничтожил более 7000 зданий и ранил около 1500 человек, а фрагменты, образовавшиеся в результате взрыва, разлетелись по значительной площади. В Киеве такого, к счастью, не наблюдалось.

Так что в следующий раз, когда увидите "падающую звезду", знайте - это метеор, а не метеорит. И не забудьте загадать желание.

Реакция украинцев на "метеорит" над Киевом

По словам ученых, подобные болиды - вполне обыденное явление. Однако многие украинцы отреагировали на "метеорит" над столицей по-разному. Кто-то действительно запаниковал, но большинство, все же, решили шутить на эту тему.

В частности, одна из самых популярных шуток (которые, на самом деле, выглядят и не как шутки вовсе) в соцсетях, что "украинские силы ПВО настолько крутые, что способны даже комету сбить, а не то что какие-то там российские "Шахеды".

Кроме того, многие пользователи соцсетей шутили над тем, что над Киевом могла произойти неудачная попытка НЛО вступить в контакт с человечеством.

Также было много грустных шуток на тему "Какие еще фантастические неприятные сюрпризы ждут нашу несчастную страну?".

Смотрите больше мемов и фотожаб на тему очередного "метеорита" над Киевом.





Реакция украинцев на "метеорит" над Киевом (скриншоты Telegram, X.com, Facebook.com)

Мемы и фотожабы про "метеорит" над Киевом

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