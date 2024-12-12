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Метавселенная и другие прорывы. Как будут развиваться технологии в 2025 году: ключевые прогнозы

Как изменятся технологии в 2025 году (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Технологии 2025 года обещают стать настоящей вехой в развитии цифровых инноваций. Метавселенная, искусственный интеллект и кибербезопасность - вот только некоторые из направлений, которые ждут кардинальных изменений.

Про ключевые тенденции, которые определят будущее технологий в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский финансово-экономический журнал Forbes.

Переломный момент для ИИ 

2025 год станет определяющим для искусственного интеллекта, с переходом от универсальных приложений к решениям, ориентированным на бизнес. Компании будут совершенствовать стратегии для реализации конкретных задач с измеримыми результатами. 

Генеративный ИИ для успеха бизнеса 

Организации сосредоточатся на создании устойчивых хранилищ данных и архитектур для обучения крупных языковых моделей на собственных данных, предоставляя конкурентные преимущества. 

Отраслевые приложения 

ИИ продолжит революционизировать здравоохранение (диагностика), производство (предиктивное обслуживание) и финансовые услуги (выявление мошенничества), демонстрируя высокую рентабельность и экономию затрат. 

Этические рамки 

Появятся признанные на глобальном уровне руководящие принципы и структуры управления, устраняющие риски, такие как предвзятость и злоупотребления, что повысит доверие к ИИ. 

Масштабируемая автоматизация 

ИИ будет способствовать повышению эффективности, автоматизируя рутинные задачи и трансформируя пользовательский опыт в финансах, HR, медицине и кибербезопасности. Примеры успешного применения подтвердят ощутимые преимущества, включая увеличение производительности и снижение затрат. 

Этот переход сделает 2025 год периодом, когда ИИ станет более точечным, результативным и важным для успеха бизнеса. 

Новая эра для кибербезопасности 

В условиях роста киберугроз 2025 год станет этапом перехода к проактивным методам защиты, усиленным ИИ, и более строгому регулированию. 

ИИ-усиленное обнаружение угроз 

Искусственный интеллект будет играть ключевую роль в обнаружении угроз в реальном времени, позволяя нейтрализовать атаки до нанесения значительного ущерба. Автоматизация процессов сократит время реакции и снизит зависимость от ручного труда. 

Криптография, устойчивая к квантовым угрозам 

С развитием квантовых технологий компании начнут массово использовать методы шифрования, защищающие критически важные данные от будущих угроз. 

Ужесточение регулирования 

Правительства введут более строгие стандарты кибербезопасности, например, такие как CMMC 2.0 в США, требуя от организаций внедрения передовых подходов к защите и соблюдения строгих стандартов. 

В 2025 году эти изменения усилят цифровую безопасность, позволяя компаниям эффективнее противостоять новым угрозам. 

Облачные вычисления развиваются 

Облачные вычисления останутся центральным элементом ИТ-стратегий, однако эффективность затрат и операционные расходы будут находиться под пристальным вниманием. 

Оптимизация затрат выходит на первый план 

Директора по информационным технологиям и технические директора будут вынуждены пересмотреть расходы на публичное облако, сосредоточив внимание на ценности, правильной архитектуре и экономической эффективности. 

Принятие многооблачных стратегий 

Компании будут переходить к многооблачным решениям, включая ограниченное использование частных облаков, для повышения устойчивости и уменьшения зависимости от одного поставщика после сбоев AWS и Azure этим летом. 

Расширение периферийных вычислений 

Растущее количество приложений с низкой задержкой, таких как автономные автомобили и Интернет вещей (IoT), будет способствовать широкому внедрению периферийных вычислений. 

Устойчивость в приоритете 

Облачные провайдеры будут инвестировать в энергоэффективные центры обработки данных с жидкостным охлаждением и возобновляемыми источниками энергии, чтобы учитывать экологические проблемы. 

Центры обработки данных адаптируются к растущему спросу на ИИ 

Быстрое внедрение искусственного интеллекта приведет к значительным изменениям в инфраструктуре центров обработки данных и энергетических стратегиях. 

Специализированная инфраструктура для ИИ 

Оборудование, такое как графические процессоры и процессоры Tensor, оптимизированные для работы с ИИ, станет основой инвестиций в центры обработки данных. 

Решения на основе ядерной и водородной энергии 

Центры обработки данных будут исследовать устойчивые источники энергии, включая ядерную и водородную энергию, чтобы удовлетворить растущие энергетические потребности. 

Продвинутые технологии охлаждения 

Жидкостные системы охлаждения станут стандартом, обеспечивая энергоэффективную работу для высокопроизводительных нагрузок. 

Сдвиги в рабочей силе и талантах 

После масштабной перестройки технологической рабочей силы в прошлом году она продолжит развиваться, отражая изменения, вызванные автоматизацией и новыми технологиями. 

Повышение квалификации в новых технологиях 

Профессионалы сосредоточатся на приобретении навыков в области ИИ, кибербезопасности и квантовых вычислений, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда в сфере технологий. 

Автоматизация переопределяет роли 

Хотя автоматизация вытеснит некоторые профессии, она создаст новые возможности в аналитике данных, управлении ИИ и взаимодействии человека с машиной. 

Возвращение в офис 

Гибридная работа останется, но возобновление стремления к совместной работе в офисе изменит динамику рабочей силы. 

Ренессанс блокчейна 

Пока рынки криптовалют остаются нестабильными, технология блокчейн обретет новое применение. 

Прозрачность цепочки поставок  

Блокчейн улучшит прослеживаемость и сократит мошенничество в глобальных цепочках поставок, особенно в розничной торговле и производстве. 

Решения для децентрализованной идентификации 

Блокчейн-системы для идентификации будут набирать популярность, предлагая безопасные методы аутентификации, контролируемые пользователем. 

Зеленые инновации в блокчейне 

Устойчивые механизмы консенсуса, такие как proof-of-stake, решат проблемы энергопотребления блокчейна. 

Метавселенная и расширенная реальность 

Хотя ажиотаж вокруг метавселенной снизился, практические применения XR (расширенной реальности) будут развиваться. 

Корпоративные приложения 

Компании будут использовать XR для обучения, сотрудничества и взаимодействия с клиентами в таких отраслях, как недвижимость и здравоохранение. 

AI-усиленные XR-опыты 

ИИ будет делать XR-среды более умными и интерактивными, улучшая их удобство и функциональность. 

Технологическая политика и геополитические напряженности 

Геополитика продолжит влиять на инвестиции в технологии и инновации. 

Технологический национализм 

США будут усиливать внутреннее производство критически важных технологий, таких как полупроводники, чтобы сократить зависимость от глобальных цепочек поставок. 

Глобальные кибербезопасностные альянсы 

Правительства будут сотрудничать в международных инициативах по кибербезопасности, чтобы противостоять глобальным угрозам. 

Регулирование ИИ и конфиденциальности 

Баланс между инновациями и защитой данных останется приоритетом, с появлением новых регулирующих актов, касающихся ИИ. 

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