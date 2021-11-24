"Металіст" приготував на зимову перерву програму розваг для вболівальників

ФК "Металіст" анонсував на своєму офіційному сайті програму розваг для вболівальників та харків'ян. До цього "жовто-сині" завершили першу частину сезону розгромною" сухою "перемогою над донецьким "Олімпіком" (3:0).

При цьому клуб поставив абсолютний рекорд національного чемпіонату за кількістю глядачів домашніх ігор-майже 500 тис.осіб, на порядок випередивши клуби вищої ліги. І одночасно став абсолютним лідером Першої ліги з 50 набраними очками (кращий показник в країні), має кращий бомбардир Ліги Матеус Пейшото і вийшов в ¼ Кубка України.

"Ми хочемо бути разом з вами й в зимову перерву - 24/7. Повернення "Металіста" на поле заплановано на березень, але це не означає, що вболівальникам доведеться нудьгувати всі ці місяці. Ми готуємо для вас цілий розсип цікавих заходів, які дозволять бути разом з улюбленим клубом протягом всієї зими", - повідомили в прес-службу.

Команда йде на канікули вже 1 грудня, а повернеться в ігровий режим в березні. Протягом усього цього часу на клубному YouTube-каналі вболівальники можуть дивитися прямі трансляції матчів на зимових зборах.

Крім того, стадіон "Металіст" залишається центром тяжіння для всіх харків'ян. Його VIP-прибудова дозволяє зі смаком і з розмахом відзначити новорічні свята: ультрасучасний ресторан "Металіст" - прекрасне місце для проведення корпоративних вечірок і приватних банкетів.

У зимовий сезон для всіх бажаючих продовжать працювати магазини фірмової Клубної мережі "Metalist Fan Store", де можна придбати атрибутику клубу, подарунки для рідних і близьких на новорічні та різдвяні свята. А на першому поверсі буде організована фотозона, щоб увічнити яскраві спогади від святкування.

Для ділових подій підготовлений унікальний конгрес-центр з залами різної місткості, в найбільшому з яких можна розмістити до 200 осіб. Кожен із залів обладнаний всім необхідним для організації бізнес-заходів різного масштабу - від ділової зустрічі до Міжнародної конференції.

Продовжаться і спортивні змагання та пов'язані з футболом креативні активності. У розпорядження харків'ян клуб надає всі 14 полів останнього покоління Академії футболу "Металіст": тут продовжаться і тренування, і змагання. Прямо зараз можна взяти участь в "Металіст-Лізі" - одному з кращих аматорських міні-футбольних турнірів Харкова. Заплановано провести турнір з гри FIFA серед уболівальників "Металіста" з призами від клубу для переможців. І, нарешті, тут приготували окрему програму для наших юних гостей.

Найближчим часом для дітей буде організовано конкурс малюнка, присвячений футбольній тематиці, "Металісту" та місту Харкову. Результати дитячої творчості будуть виставлятися в холі VIP-зоні західної трибуни, а їх авторів чекають пам'ятні подарунки від клубу.

"Ми розкрили далеко не всі свої секрети, але про всі наші заходи можна дізнатися в соцмережах клубу Instagram, Telegram, Facebook, TikTok і YouTube - там футбольний клуб анонсуватиме всі заходи на стадіоні "Металіст". І гаряче дякують своїм шанувальникам: "футбольний клуб "Металіст" дякує кожному відданому вболівальнику, який цього року підтримував нашу команду з трибун, екранів телевізорів, в соціальних мережах і навіть з інших країн! Наша суперстатистика - 2021 - результат цієї дивовижної енергії, яка заряджає нас для нових перемог", - розповідають у ФК "Металіст".