Пользователей заставят платить за Instagram и Facebook без рекламы: что известно

Согласно плану, Meta планирует взимать примерно 10 евро в месяц за пользование учетной записью Facebook или Instagram на персональном компьютере, а также примерно 6 евро за каждый дополнительный связанный аккаунт.

На мобильных устройствах стоимость использования одного аккаунта увеличится примерно до 13 евро, поскольку Meta будет оплачивать комиссию магазинам Apple и Google.

В ответ на жесткие регуляторные требования ЕС, Meta внесла предложение о новом способе монетизации своих сервисов. Пользователи из ЕС теперь могут выбрать платную версию сервиса, если они не желают видеть персональную рекламу. Этот шаг является попыткой Meta обойти новые правила ЕС, которые могут увеличить ограничения на показ персонализированной рекламы без предварительного согласия пользователя, что может поставить под угрозу основной доход компании.

Позиция руководства Meta

В течение длительного периода Марк Цукерберг поддерживал концепцию, что основные услуги компании должны оставаться бесплатными для поддержки рекламы. Однако с усилением регулирования в ЕС и ростом популярности подписных моделей у других технологических компаний, таких как Snapchat и X (ранее Twitter), Meta рассматривает возможность введения платных услуг.

Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (фото: Getty Images)

Пока неясно, одобрят ли регуляторы новый план Meta. Основной вопрос заключается в том, не будет ли предложенная стоимость подписки слишком высокой для большинства европейских пользователей, даже если они не желают, чтобы их данные использовались для таргетинга на рекламу.