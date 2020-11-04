Місяць була у комі: українські лікарі врятували 3-річну дівчинку з ускладненнями COVID-19

Від коронавірусу врятували 3-річну дитину у Львові (колаж: РБК-Україна)

Львівські лікарі зробили справжнє диво для дитини, яка пережила страшні ускладнення від коронавірусу

У Львові лікарі врятували маленьку дівчинку, у якої були важкі ускладнення після перенесеного коронавірусу. Дівчинка була підключена до апарату ШВЛ, але кисню все одно було мало. Тому для крихти використовували ЕКМО ("штучна легеня") - вона стала найменшою пацієнткою, для якої застосували апарат.

Кілька днів тому дитина перейшла з реанімації в педіатричне відділення. А до цього дівчинка з Миколаївського району Львівської області провела місяць у комі, пишуть "Факти".

Диво сталося у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит". COVID-19 викликав у дівчинки двосторонню пневмонію, але тепер хвороба відступила.

Все почалося з банальної "застуди". Дитина кашляла, а на третій день почала задихатися.

"Дитина надійшла до нас 14 вересня. На той момент у неї вже була дихальна недостатність, дівчинка була кисневозалежною. Через добу ми повністю її перевели на штучну вентиляцію легенів. Відразу зробили ПЛР-тест, він був негативним", - розповіла директор львівської лікарні "Охматдит" Олександра Бурда.

Тоді дитині зробили тест ІФА, і виявилося, що вона вже перехворіла на коронавірус. І киснева залежність - наслідок хвороби. Коли стало зрозуміло, що апарат ШВЛ не допомагає, кардіохірург допоміг підключити дитині апарат ЕКМО. Його використовують у кардіохірургії при операціях на відкритому серці.

Директор львівського "Охматдиту" Олександра Бурда (праворуч) та завідуюча 1-му педіатричним відділенням Вікторія Семен (фото: fakty.ua)

Дитина місяць одночасно перебувала і на ШВЛ, і на ЕКМО. Щоб апарат ЕКМО працював як треба, медикам знадобилося багато засобів для розрідження крові, а ще - допомога донорів.

"Ми дуже вдячні тим десяткам людей, які погодилися допомогти за такий короткий проміжок часу. Завдяки цьому дитині вчасно ввели тромбоконцентрат і у дівчинки нормалізувався рівень тромбоцитів", - каже лікар дякуючи донорам.

Через майже місяць - 13 жовтня маленька пацієнтка почала самостійно дихати. 19 жовтня у неї зникла киснева залежність, але дитина ще перебувала у реанімації. Всього кілька днів тому дівчинку перевели в педіатричне відділення. Важка пневмонія повністю відступила.

Відзначимо, що кількість нових випадків коронавірусу в Україні наближається до десяти тисяч. На 4 жовтня приріст заражених COVID-19 склав 9524 випадків.

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