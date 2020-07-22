Місцеві вибори в Україні 2020 пройдуть за новими правилами: що потрібно знати

На місцевих виборах в Україні 25 жовтня рішенням Верховної Ради було обмежено паралельне балотування. Тепер кандидати зможуть одночасно обиратися тільки на 2 рівні місцевих рад, а кандидат на посаду мера міста, де понад 75 тисяч виборців, має право одночасно висуватися тільки до міськради свого населеного пункту.

Як йдеться на сайті парламенту, 22 липня проект закону №3485 "Про внесення змін у деякі закони України щодо вдосконалення виборчого законодавства" вже направили на підпис президенту.

На підтримані нардепами нововведення на виборах-2020 експерти відреагували неоднозначно.

Як зазначають у громадянський рух ЧЕСНО, прихильники скасування паралельного балотування вважають, що такі обмеження будуть стимулювати розвиток партійного будівництва в Україні, оскільки змусить партії шукати популярні та впізнавані обличчя в різних регіонах країни.

Водночас юристи бачать в такому обмеженні порушення права бути обраним.

Крім обмеження паралельного балотування законопроект №3485 передбачає поняття підкупу і заборону продуктових наборів від кандидатів, зміну форми бюлетеня на місцевих виборах в громадах з кількістю виборців від 10 тисяч осіб, а самі вибори вперше пройдуть за партійною системою з відкритими списками.

Разом з тим парламентарії ввели виборчу квоту в розмірі 25%, яка здатна спотворити систему відкритих списків, вважають експерти.

Якщо згідно з попередньою редакцією Виборчого кодексу, затвердженої у грудні 2019 року, виборець мав поставити галочку навпроти партії та в кінці бюлетеня відшукати місце, де потрібно вписати порядковий номер кандидата від цієї партії, то в чинній редакції кодексу, яку підтримали парламентарії, місце для зазначення порядкового номера кандидата буде одразу біля місця для відмітки за партію

Місцеві вибори 2020 - як виглядатиме бюлетень (фото: chesno.org)

Згідно з новим Виборчим кодексом вибори депутатів у місцевих радах, де кількість виборців не перевищує 10 тисяч і більше, будуть проходити за системою пропорційного представництва по відкритих партійних виборчих списках. Право висування списків кандидатів мають лише політичні партії. Тому безпартійні кандидати не зможуть балотуватися в порядку самовисування, хоча можуть бути висунуті у списку політичної партії, пише "Опора".

Участь у розподілі депутатських мандатів будуть ті партії, які подолають 5% виборчий бар'єр в межах округу, який охоплює територію всього міста (району або області).

25 жовтня в Україні одночасно пройдуть вибори сільських, селищних та міських голів, старост сіл, селищ та депутатів сільських, селищних, міських, районних у містах і обласних рад.

Вибори місцевих депутатів пройдуть у територіальних виборчих округів (ТВО), на які поділена територія міста (району або області).

Кількість виданих одному виборцю бюлетенів різного виду для голосування за різних виборчих суб'єктів залежатиме від населеного пункту, де проживає людина.

У разі одномандатної мажоритарки виборець голосує за кандидата, в багатомандатному окрузі - за партію та кандидата в депутати від цієї партії в одному бюлетені.

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