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Помста за коронавірус: шеф-кухаря ресторану звільнили за плювки в їжу китайцям

STYLERЖиття    29.02.2020 - 10:26
Помста за коронавірус: шеф-кухаря ресторану звільнили за плювки в їжу китайцям
Коронавірус 2020 (фото: pixabay.com)

Коронавірус змусив шеф-кухаря помститися китайцям

Коронавірус з Китаю підштовхує людей на безрозсудні вчинки. Так, кухар малайзійського п'ятизіркового готелю плюваа у їжу китайських відпочиваючих заради помсти, передає портал Asia One.

Чоловік плював у тарілки з їжею з ненависті до китайців, оскільки вважав, що вони винні в поширенні коронавірусу по світу. 25 лютого про це стало відомо керівництву готелю та зловмисника вирішили звільнити.

Від одного з клієнтів надійшла скарга про те, що кулінар публікував у своїх соціальних мережах злобні пости, у яких висловлював ненависть до туристів з Китаю.

Кухар навіть викладав відео, на якому видно, як за столом сидять китайці. У підписі до ролика він зазначив, що відчуває відразу через те, що обслуговує їх. А в одному з повідомлень він написав, що "найкращою частиною його роботи були плювки в їжу, яку подавали китайським клієнтам".

Раніше ми писали, хто такі суперпоширювачі та як це пов'язано з коронавірусом. А також про те, яких рекомендацій слід дотримуватися для профілактики захворювання.

Нагадаємо, що епідемія грипу несе серйозну загрозу для життя людей, тому в Дніпрі вирішили провести масову дезінфекцію в громадському транспорті. Понад 1 000 міських автобусів щодня проходять посилену санітарну обробку.

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