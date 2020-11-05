ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Місць у лікарні більше немає: на Закарпатті переповнені відділення для хворих з COVID-19 (відео)

Ужгород, Четвер 05 листопада 2020 09:22
Місць у лікарні більше немає: на Закарпатті переповнені відділення для хворих з COVID-19 (відео)
Лікарня Ужгорода переповнена пацієнтами з COVID-19 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Медики лікарні в Ужгороді відверто розповіли, що відбувається у відділеннях

Лікарня в Ужгороді повністю забита хворими з COVID-19. Головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні імені А. Новака на відео показав, що відбувається у відділенні для хворих з коронавірусом.

Як розповіла завідувачка COVID-центром лікарні Оксана Цимбота, в останні дні відбувається щось неймовірне. У відділенні 85 ліжок для хворих з коронавірусом і це максимальна кількість місць для хворих. Як тільки виписують пацієнта, який пішов на поправку, тут же утворюється черга з тих, кому терміново потрібна госпіталізація. Про це йдеться в сюжеті "Перший кабельний".

"Більш легких ми тримаємо в амбулаторному режимі, але вони потребують поступової госпіталізації", - пояснила Цимбота.

Лікарі працюють вахтовим способом, вони дуже стомлені й у відділенні не вистачає рук для допомоги хворим. Вони теж заражаються і хворіють, заражаються також і їх сім'ї.

Частина хворих розміщена в хірургічному відділенні лікарні, так, як тільки там можна облаштувати зони, відділені один від одного. Директор лікарні Юрій Яцина вважає, що ситуацію можна вирішити тільки за допомогою тотального карантину.

"Якщо ми введемо жорсткий карантин на два тижні, всі перехворіють і отримають імунітет. Вони не будуть заражати інших і все це закінчиться. Гратися з карантином не можна", - зазначив лікар.

Пацієнти лікарні закликали мешканців міста не виходити з дому без особливої потреби, не ходити по кафе і ресторанах.

В Ужгороді переповнена лікарня для пацієнтів з COVID-19

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські лікарі врятували 3-річну дівчинку з ускладненнями COVID-19.

А також розповідали про те, що в Івано-Франківську госпіталізованих з пневмонією більше, ніж лікарняних ліжок.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя больницапациенты

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся