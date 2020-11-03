В Івано-Франківську госпіталізованих з пневмонією більше, ніж лікарняних ліжок

Фото: медик (РБК-Україна)

В Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні перебуває 300 пацієнтів з пневмонією. При цьому в лікарні є лише 270 ліжок для таких пацієнтів.

Про це на нараді в міськраді заявила начальник управління охорони здоров'я Марія Бойко.

За її словами, станом на ранок 3 листопада Центральна лікарня заповнена на 111,1%.

"Це означає, що у нас розгорнуті 270 ліжок для ковідніх хворих, а на них лежать 300 пацієнтів з пневмоніями і підозрами. Всього в лікарні перебувають 408 пацієнтів", - повідомила Бойко.

Вона додала, що зараз в місті не вистачає лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусів. Всього в Івано-Франківську можуть розгорнути 550 ліжок. При цьому зараз пацієнтів з пневмонією приймають в міському перинатальному центрі. До кінця тижня 30 ліжок розгорнуто в дитячій міській лікарні.

Якщо ситуація з коронавірусів продовжить загострюватися, прийом пацієнтів почнеться в клініці Івано-Франківського медуніверситету. Також в якості резерву розглядають Кардіологічний центр, де можна буде розмістити 120 ліжок.

Нагадаємо, в Україні вже майже на 70% заповнені лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що при заповнюванні лікарняних ліжок більш ніж на 100% Міністерство охорони здоров'я буде застосовувати протокол медичного сортування.

Відзначимо, за минулу добу в Україні підтвердили 8899 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків до Києва, Харківської, Хмельницької, Донецької та Житомирської областях.