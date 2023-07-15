Жители Сумской области могут бесплатно эвакуироваться и получить за это выплаты: что известно

Жители Сумской области могут бесплатно эвакуироваться в Киев Укрзализныцей.
Об этом сообщили в Telegram-канале Минреинтеграции.
15 июля отправился первый эвакуационный поезд рейсом Сумы-Киев. Он будет курсировать каждый день по следующему расписанию:
Всех желающих и не имеющих жилья на месте прибытия Киевская ОВА будет размещать в модульном городке в Вышгородском районе.
Следует также добавить, что на вокзале Укрпочта будет выплачивать каждому гражданину по прибытию 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 000 гривен для всех других лиц.
Это и есть размеры выплат внутриперемещенным лицам.
По вопросам эвакуации обращайтесь:
Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер (096) 078-84-33.
Естественная помощь продуктами питания от Гуманитарного штаба Киева оказывается внутренне перемещенным лицам единовременно.
Если внутренне перемещенное лицо уже получало такую помощь в 2022 году, то оно может получить его повторно в 2023 году только в том случае, если у ВПЛ есть дети до 14 лет.
Для этого нужно обратиться в управление труда и социальную защиту населения района, в котором ВПЛ проживает.
Те ВПЛ, которые еще не получали помощь продуктами ни разу, могут также обратиться в управление труда и социальной защите и получить ее. Такая помощь предоставляется только раз в год.
Скриншот: kyivcity.gov.ua
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