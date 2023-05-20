ua ru
Сб, 20 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жительница разбомбленного дома в Умани рассказала свою историю музею "Голоса мирных"

Новина українською →
Суббота 20 мая 2023 20:54
Жительница разбомбленного дома в Умани рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Жительница разбомбленного дома в Умани рассказала свою историю музею "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Ольга Матвиенко из Умани. И теперь не знает, - говорить, что она "жит" или "жила" в доме. Тому самому, который в ночь на 28 апреля 2023 разбила российская ракета. Что человек чувствует и делает в первые часы после взрыва?

Свою историю она доверила музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

В ту ночь Ольга проснулась вместе с трехлетней дочерью. Вдруг услышала сначала свист, а потом удар, от которого дом колыхнулся.

"Инстинктивно я успела накрыть собой ребенка. Только сейчас я понимаю, насколько мне в тот момент повезло, ведь перекрытия были невредимы", - говорит молодая мама.

Она собрала в комнате самое необходимое, взяла ребенка, вышла в общий коридор и ужаснулась.

"Я была в шоковом состоянии. Подумала, что это что-то произошло в районе, а не в моем подъезде. Поэтому вернулась в комнату, замотала ребенка в одеяло и легла спать", - добавляет Ольга.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии (800) 509 001.

Читайте РБК-Украина в Google News
Умань Вторжение России в Украину