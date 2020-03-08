Не заважай нам: Зеленський відверто розповів про сім'ю

Президент України Володимир Зеленський розповів про ставлення сім'ї до його президентства. Він заявив, що через публічність та контроль служби безпеки членам його сім'ї не подобається те, що він займає пост глави держави.

Глава держави передав, що його сім'я не задоволена його посадою. Про це він розповів виданню The Guardian.

"Їм не подобається моя робота", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський зізнався, що його дружина і дочка не прагнуть бути публічними особистостями, але сховатися від громадськості та піклування співробітників служби безпеки неможливо. Він підкреслив, що це особливо важливо для дочки, яка знаходиться в тому віці, коли людині важлива свобода.

Також президент розповів, що його син Кирило з гордістю розповідає своїм одноліткам і оточенню, що його батько керує державою.

Президент розповів про випадок в сім'ї: "Приходжу додому на днях, питаю: "Чому ніхто не вітається?" і чую свій голос по телевізору, мій виступ. А мій син каже: "Не заважай нам, ми дивимося президента!".

Нагадаємо, що президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії.

Раніше також Зеленський висловився про зближення Макрона з РФ. У своїй заяві він сказав, що Франція не може грати на два фронти.