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Заважала новому мужику: шокуючі деталі про знайдену в Москві дівчинку-українку

STYLERЖиття    17.05.2019 - 23:16
Заважала новому мужику: шокуючі деталі про знайдену в Москві дівчинку-українку
У поліклініці Москви залишили дівчинку - мати зробила це навмисно (колаж: РБК-Україна)

Знайдену в Москві дівчинку прийшла забирати бабуся

Знайдена 16 травня в одній з поліклінік Москви дівчинка була навмисно там залишена. А жінка, яка у медичній масці занесла дитину в медустанову, виявилася її рідною матір'ю. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

До речі, психологам вдалося розговорити дівчинку - вона заговорила українською мовою. Дитина повідомила, що живе з татом і мамою і дуже хоче повернутися додому, але як звуть батьків, сказати так і не змогла.

Заважала новому мужику: шокуючі деталі про знайдену в Москві дівчинку-українку

У поліклініці Москви залишили дівчинку - мати зробила це навмисно (фото: Telegram-канал Mash)

За дівчинкою прийшла рідна бабуся, яка готова забрати її до себе.

"А от мати не готова - вона і залишила дитину. Навмисно. Бо вона заважала будувати стосунки з новим чоловіком. Зозулю затримали, вона дає свідчення у відділку", - сказано в повідомленні.

У поліклініці Москви залишили дівчинку - мати зробила це навмисно (відео: YouTube/росСМИ)

Раніше повідомлялося, що зниклого 13 травня хлопчика поліція виявила в одному з медичних закладів Івано-Франківська. У лікарню він потрапив в стані алкогольної коми.

Нагадаємо, 13-річний школяр Владислав Джерук з села Блажіївка Козятинського району на Вінниччині втік з дому через те, що батьки знущалися над ним і примушували виконувати важку каторжну роботу по дому і господарству.

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