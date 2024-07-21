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В сети появилось новое фото Остапа Ступки, которого признали виновным за "пьяное" ДТП

Воскресенье 21 июля 2024 11:45
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В сети появилось новое фото Остапа Ступки, которого признали виновным за "пьяное" ДТП Остап Ступка (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Ольга Сумская показала, как сейчас выглядит ее коллега Остап Ступка, которого в ноябре прошлого года признали виновным по делу о совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Как сейчас выглядит Остап Ступка

Так, в своем блоге Сумская опубликовала фото, на котором она позирует со Ступкой и актрисой Ольгой Атанасовой.

Снимок сделан на закрытии Одесского кинофестиваля.

Отметим, что после скандального ДТП Остапа редко можно увидеть на публичных заведениях. Соцсети актер тоже не ведет.

В сети появилось новое фото Остапа Ступки, которого признали виновным за &quot;пьяное&quot; ДТПВ сети появилось новое фото Остапа Ступки, которого признали виновным за &quot;пьяное&quot; ДТП

Ольга Сумская, Остап Ступка и Ольга Атанасова (фото: instagram.com/olgasumska)

Что известно о "пяном" ДТП с актером

5 апреля 2023 года Остап Ступка совершил ДТП. Он, управляя своим Range Rover, столкнулся с припаркованным Mitsubishi, в котором находился 38-летний мужчина.

В результате аварии мужчина получил травмы и его доставили в больницу, а Ступку задержала полиция. В его крови обнаружили 1,62 промилле алкоголя.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспорта в состоянии опьянения. окурор Киевской городской прокуратуры во время судебных дебатов потребовал для актера три года лишения свободы и запрет на управление автомобилем на пять лет.

В сети появилось новое фото Остапа Ступки, которого признали виновным за &quot;пьяное&quot; ДТП

Остап Ступка (фото: instagram.com/olgasumska)

4 ноября Голосеевский районный суд Киева признал Ступку виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения и назначил наказание в виде ограничения свободы на три года и лишения права управлять автомобилем на восемь лет. Киевская городская прокуратура заявила о намерении обжаловать это решение в апелляционном порядке.

Сейчас Остап Ступка работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

Ранее Дмитрий Ступка рассекретил, чем зарабатывает на жизнь в США и сколько тратит в месяц.

Также мы писали о том, что он нахамил маме известного защитника "Азовстали".

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