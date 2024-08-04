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В сети появилось фото мужчины Могилевской: как он выглядит

Наталья Могилевская с мужем (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская блогерша Наталья Городова засветила в сети лицо любимого певицы Натальи Могилевской Валентина.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесвумен.

Так, на днях Городова побывала на дне рождения Могилевской. В своих соцсетях она поделилась кадрами празднования.

На одном из них очень хорошо видно лицо мужчины исполнительницы, которого она скрывает от чужих глаз.

На видео он выносит ей праздничный тортик со свечами, которые она задувала.

Наталья Могилевская с мужчиной (фото: instagram.com/natali.horodova)

Напомним, о любимом Натальи мало что известно. Пара познакомилась в первые месяцы российского вторжения и спустя короткое время начала жить вместе.

Певица рассказывала, что Валентин всегда с ней рядом, даже во время поездок в самые горячие точки.

В январе знаменитость поделилась, что они удочерили двух девочек. Дочери в их семье появились в начале полномасштабной войны, но рассказала она об этом только спустя почти два года.

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