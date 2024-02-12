Появились характеристики и дизайн флагмана Xiaomi 14 Ultra

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт инсайдера в Х (Twitter).

Характеристики нового смартфона

Таким образом, у Xiaomi 14 Ultra останется 6,73-дюймовый OLED-экран с поддержкой LTPO, разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Этот гаджет будет оснащен высокопроизводительным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а его питание обеспечит батарея емкостью 5 300 мА/ч с проводной зарядкой на 90 Вт.

Хотя источник не упомянул поддержку беспроводной зарядки, предыдущие устройства Ultra от Xiaomi предлагали эту опцию. Таким образом, можно предположить, что эта функция будет доступна и в следующем поколении.

Как и прежде, флагманские устройства компании акцентируют внимание на камере.

Xiaomi 14 Ultra не станет исключением, предлагая основную камеру на 50 Мп с переменной диафрагмой, широкоугольную камеру также на 50 Мп и два телеобъектива, каждый с разрешением 50 Мп (с 3,2-кратным и 5-кратным оптическим увеличением). Селфи-камера будет иметь разрешение 32 Мп, а вся оптика традиционно предоставляется Leica.

Спецификации, раскрытые в сети, также включают Hyper OS на базе Android 14, неопределенные собственные чипы и защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. Дизайн Xiaomi 14 Ultra скорее всего останется практически неизменным по сравнению с Xiaomi 13 Ultra.

Xiaomi 13 Ultra (фото: Ithome)

Все эти подробности станут известны в конце февраля, когда ожидается релиз самого мощного и дорогостоящего смартфона от Xiaomi.