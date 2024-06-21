В сети вызвал истерику бургер из МсDonald's, который продают на Marketplace. Что с ним не так

Пользователь Reddit наткнулся на рекламу гамбургера Five Guys, который предлагали купить за пять долларов. Самым удивительным было описание от продавца - "слегка использованный гамбургер".

А на фото, сопровождавшем объявление, было видно, что гамбургер действительно не цел, а от него часть откушена. При этом он был обернут в оригинальную фольгу.

Как указывает автор сообщения, он искал на Marketplace себе диван, а ему Facebook вдруг предложил этакий гамбургер.

Конечно, такое объявление взбудоражило сеть и вызвало истерику у пользователей. Они засыпали автора поста кучей комментариев.

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