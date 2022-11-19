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В сети показали животных, которые могут исчезнуть из-за войны войны: 80 видов под угрозой

Искусственный интеллект создал картины с животными, которые могут исчезнуть из-за войны (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Автор: Василина Копытко

Искусственный интеллект создал картины с животными, которые могут исчезнуть из-за войны в Украине. И их очень много...

Снимки некоторых видов появились в Facebook на странице UAnimals.

Какие животные под угрозой исчезновения

В результате масштабных военных действий нарушился привычный ареал обитания диких животных. Некоторые виды оказались под угрозой вымирания.

Чтобы привлечь внимание к этому вопросу, UAnimals представила серию работ, которые создал искусственный интеллект.

На картинах изображены зубр, рысь, бурый медведь, черный аист и другие животные.

Искусственный интеллект создал картины с животными, которые могут исчезнуть из-за войны (фото: facebook.com/UAnimals.official)

"Более 80 видов животных в нашей стране находятся на грани исчезновения и из-за российской агрессии могут полностью прекратить свое существование. Оккупанты целенаправленно обстреливают природные парки, зоопарки и приюты и убили за время войны уже более 10 миллионов животных", - говорится в сообщении UAnimals.

Также активисты добавляют, что россияне оккупировали 8 заповедников и 12 национальных природных парков за время полномасштабной войны.

Действия русских военных привели к непоправимым последствиям. Из-за попадания вражеских ракет и снарядов в Украине сгорело 23 286 га леса. На восстановление части лесных площадей понадобится минимум 10 лет.

Вместе с этим 182 880 кв. м почвы загрязнены вредными веществами, которые негативно влияют на диких животных и природу в целом.

Напомним, раньше мы делились фото зверя, который в Чернобыле ест мухоморы и лыжа соль.

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