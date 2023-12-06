В сети показали новогодние фото Мариуполя до оккупации: "Веселка", огоньки и радость

Каким был новогодний Мариуполь

В частности, в этот день до войны традиционно включали сказочную иллюминацию и открывали праздничную елку.

"Наш город превращался в настоящую сказку. С резиденцией Святого Николая, световой инсталляцией, арками-звездами. Десятки праздничных огоньков освещали площадь перед драматическим театром, юбилейный парк Гурова и "Веселку", - говорится в сообщении

Также транспорт сверкал "мишурой и серпантином", а в вечернее время освещал дороги светом разноцветных гирлянд.

Тогда люди активно планировали свою жизнь, загадывали желания и проводили время с родными за новогодним столом.

Сейчас желание одно на всех - вернуть свободный украинский Мариуполь.

Как выглядел зимой Мариуполь до войны (фото: t.me/mariupolrada)