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В сети показали новогодние фото Мариуполя до оккупации: "Веселка", огоньки и радость

Новогодние фото Мариуполя до войны (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

До войны в Мариуполе в День Святого Николая начиналась настоящая новогодняя сказка. В этот день город сиял разноцветными огнями.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

Каким был новогодний Мариуполь

В частности, в этот день до войны традиционно включали сказочную иллюминацию и открывали праздничную елку.

"Наш город превращался в настоящую сказку. С резиденцией Святого Николая, световой инсталляцией, арками-звездами. Десятки праздничных огоньков освещали площадь перед драматическим театром, юбилейный парк Гурова и "Веселку", - говорится в сообщении

Также транспорт сверкал "мишурой и серпантином", а в вечернее время освещал дороги светом разноцветных гирлянд.

Тогда люди активно планировали свою жизнь, загадывали желания и проводили время с родными за новогодним столом.

Сейчас желание одно на всех - вернуть свободный украинский Мариуполь.

Как выглядел зимой Мариуполь до войны (фото: t.me/mariupolrada)

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупант изнасиловал украинку за ее отказ ехать в Россию.

Также читайте, что летом в Мариуполе пляжи были "забиты" мертвыми медузами.

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