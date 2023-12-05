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В сети обсуждают возможное редкое психическое заболевание Бритни Спирс: о чем идет речь

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Иванна Пашкевич

Бдительные поклонники заметили, что у поп-дивы Бритни Спирс может быть серьезное психическое заболевание, что, по их мнению, объясняет ее постоянные танцы на камеру и неспособность усидеть на месте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на группу по поддержке здоровья Akathisia Alliance for Education and Research в соцсети X (бывший Twitter).

Какое заболевание может быть у Бритни Спирс

41-летняя американская певица часто публикует в своем Instagram видео, на котором она исполняет необычные и раскованные танцы с минимум одежды и с ножами в руках.

Фоловеры звезды также обратили внимание на то, что даже в обычных видео, где Бритни не танцует, она не может стоять на месте и часто раскачивается.

Некоторые предположили, что у исполнительницы может быть редкое заболевание, известное как акатизия, предположительно вызванное длительным приемом психиатрических препаратов.

Это серьезное расстройство, при котором люди испытывают трудности с сохранением покоя и необходимость в движении.

Эту гипотезу выдвинула и группа по поддержке здоровья Akathisia Alliance for Education and Research в соцсети X (бывший Twitter).

Исследователи отметили, что это состояние, часто возникающее при употреблении определенных препаратов, настолько дискомфортно для пациентов, что ведет к серьезным последствиям, включая возможность суицидальных мыслей.

Несмотря на то, что расстройство не так известно, оно далеко не редко и затрагивает миллионы американцев.

К слову, состояние Бритни Спирс сильно ухудшилось после ее принудительной госпитализации в психбольницу в 2019 году.

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Из-за больших доз лития и квеатипина она чувствовала себя "пьяной" и подозревала, что ее отец, контролировавший тогда ее жизнь и финансы, предпринимает попытки убить ее.

Недавно мы рассказывали, что известная британская актриса получила жестокий удар по лицу на публике.

Также мы рассказывали, что Евгения Эмеральд сильно травмировалась.

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