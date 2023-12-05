У мережі обговорюють можливе рідкісне психічне захворювання Брітні Спірс: про що йде мова

Яке захворювання може бути у Брітні Спірс

41-річна американська співачка часто публікує у своєму Instagram відео, на яких вона виконує незвичні та розкуті танці з мінімум одягу і з ножами у руках.

Фоловери зірки також звернули увагу на те, що навіть у звичайних відео, де Брітні не танцює, вона не може стояти на місці і часто розгойдується.

Дехто припустив, що у виконавиці може бути рідкісне захворювання, відоме як акатизія, ймовірно спричинене тривалим прийомом психіатричних препаратів.

Це серйозний розлад, за якого люди відчувають труднощі зі збереженням спокою і необхідність у русі.

Цю гіпотезу висунула і група з підтримки здоров'я Akathisia Alliance for Education and Research у соцмережі X (колишній Twitter).

Дослідники зазначили, що цей стан, який часто виникає під час вживання певних препаратів, є настільки дискомфортним для пацієнтів, що веде до серйозних наслідків, включно з можливістю суїцидальних думок.

Незважаючи на те, що розлад не так відомий, він далеко не рідкісний і зачіпає мільйони американців.

До слова, стан Брітні Спірс сильно погіршився після її примусової госпіталізації в психіатричну лікарню в 2019 році.

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Через великі дози літію і квеатипіну вона відчувала себе "п'яною" і підозрювала, що її батько, який контролював тоді її життя і фінанси, робить спроби вбити її.