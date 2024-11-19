Сеть "похоронила" Виктора Павлика: что говорит его молодая жена

Реакция Репяховой на фейк о смерти Павлика

Екатерина не стала скрывать своего возмущения из-за того, что ее мужа уже успели "похоронить" в сети. Она опубликовала скриншот, где видна соответствующая "новость", а также в подписи к нему отметила, что "Facebook - это помойка".

В заголовке говорилось: "Остановка сердца. Наш любимый артист Виктор Павлик. Молодая жена сообщила грустное известие". Кто-то решил придумать такую информацию, и автор фейка даже опубликовал кадр, на котором Павлика можно увидеть во время восстановления после сложной операции на сердце.

Репяхова отреагировала на фейк о смерти мужа (фото: instagram.com/repyahovakate)

Репяхова отметила, что не собирается оставлять этот инцидент без внимания и намерена наказать обидчиков в правовом поле. Она обратилась к подписчикам с вопросом, есть ли среди них юристы, чтобы те могли ее проконсультировать и предоставить необходимую помощь.

Реакция Виктора Павлика

Затем на связь вышел и сам Павлик. "Ну, а ты как, сердце? Все нормально, не остановилось?" - поинтересовалась Репяхова, подразумевая вышеупомянутый фейк. "Мне дали памятку инвалида почитать. Я тебе дам. Скоро, через 10 дней, получу удостоверение", - ответил Павлик.

Виктор Павлик показался после фейка о смерти (фото: instagram.com/repyahovakate)

Что известно о жизни артиста

58-летний народный артист Украины Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой в 2020 году. Недавно певцу сделали операцию на сердце, поскольку этого требовало состояние его здоровья. После окончания лечения он отметил, что с ним все хорошо и он чувствует себя отлично.

Пара воспитывает сына Михаила, родившегося в июне 2021 года. Также у музыканта есть дети от других отношений. В августе 2020 года умер его 21-летний сын Павел, который боролся с раком костей в течение двух лет.

Семья Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)