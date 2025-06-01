Мэрайя Кэри в 55 выглядит на 35: какие процедуры помогают сохранять ей молодость

Секреты красоты Мэрайи Кэри

Учитывая глобальный статус Мэрайи, она имеет доступ к одним из лучших косметических врачей и хирургов в мире, которые предлагают самые современные и изысканные методы лечения и процедуры.

По словам косметолога доктора Аамера Хана, Кэри, вероятно, использует инновационные инъекции, дермальные филлеры и антивозрастные процедуры, которые помогают сохранить четкий контур лица, уменьшить темные круги под глазами и поддерживать объем кожи.

Также она может прибегать к процедурам, таким как водный пилинг, фракционный лазер и микронидлинг, которые способствуют обновлению кожи.

Доктор Аамер заметил отсутствие морщин вокруг лица звезды.

"Сегодня инъекционные препараты настолько усовершенствованы, что они могут почти имитировать результаты операции", - говорит он.

Знаменитости, такие как Мэрайя, также знакомы с самой современной космецевтикой на рынке.

Эти новейшие продукты для домашнего ухода за кожей играют важную роль в сохранении результатов между процедурами.

Одним из выдающихся является Micropeptide Needle Power Serum, революционная формула, содержащая микроскопические кристаллы гиалуроновой кислоты, которые имитируют эффект микронидлинга, создавая крошечные каналы в коже.

Гладкость лба Мэрайи свидетельствует о том, что она делала инъекции против морщин, такие как ботокс.

"Хотя молодой объем ее лица, особенно вокруг щек и рта, возможно, удалось сохранить благодаря использованию кожных наполнителей, которые помогли восстановить естественные контуры ее лица. Ее губы также остались пухлыми, и, возможно, она немного поработала с наполнителем, чтобы избежать этого слишком привычного чрезмерного вида", - говорит эксперт.

Мэрайя Кэри в молодости и сейчас (Скриншот)

Кожа Мэрайи остается сияющей, упругой и равномерного тона.

"Это указывает на усовершенствованные процедуры омоложения, такие как водный пилинг, фракционный лазер и микроиглы, такие как Morpheus 8, NAD +, и даже регенеративные терапии, такие как обогащенная тромбоцитами плазма (PRP) или лечение на основе экзосом", - утверждает эксперт.

Эти методы лечения стимулируют выработку коллагена и эластина, улучшают текстуру кожи, уменьшают пигментацию и помогают подтянуть кожу.

Мэрайя Кэри делает много косметических процедур (фото: instagram.com/mariahcarey)

Уход за собой

Кроме профессиональных процедур, Мэрайя придерживается строгого режима: спит до 15 часов в сутки, использует до 20 увлажнителей воздуха, придерживается безуглеводной диеты, включающей норвежский лосось и каперсы, и принимает молочные ванны. Она также избегает яркого освещения, отдавая предпочтение мягкому свету, подчеркивающему ее черты лица.