Мер Франківська про побиття музикантів: "Що вони тут по-москальськи співають пісень?"

Судячи з усього Марцінків не надто засмутився через долю побитого музиканта. А от долею "пана Василя" - так мер назвав чоловіка, який вдарив любителя російських пісень - очільника Івано-Франківська занепокоїла.

"Я вчора дивився якесь відео. Треба тому хлопу адвоката певно знайти. Той, що москалю дав по писку", – сказав мер.

Також Марцінків доручив дізнатися, чи є на чоловіка заява в поліції. Адже музиканти грозилися "викликати міліцію".

Крім того Марцінків звернувся до Муніципальної інспекції з проханням контролювати, щоб на вулицях не було російських пісень.

"Ви контролюйте такі речі. А що вони тут по-москальськи співають пісень?" - спитав мер.

Через що сталася бійка

23 травня група вуличних музикантів співала російські пісні попри те, що в Україні триває війна, на якій росіяни калічать, катують, вбивають, гвалтують українців.

Один з перехожих не витримав такого зухвальства і зробив зауваження. Зав'язався словесний конфлікт, який потім переріс в бійку. В результаті музикантові дали в обличчя.